È partita oggi, 1 ottobre, in Lombardia la campagna vaccinale antinfluenzale 2025/2026, gratuita e con l’obiettivo di superare i numeri record della scorsa stagione, quando furono somministrate oltre 2 milioni di dosi.

Regione Lombardia ha programmato la distribuzione di 2,7 milioni di vaccini, messi a disposizione di medici di medicina generale, pediatri, farmacie, RSA e centri vaccinali delle ASST. In questa prima fase le somministrazioni sono riservate alle categorie a rischio per età, patologia o professione.

Dal 13 ottobre l’offerta sarà estesa a tutta la popolazione, con la possibilità per gli over 18 di vaccinarsi anche in farmacia. Dal 20 ottobre entreranno in funzione i centri vaccinali delle ASST per adulti, bambini e ragazzi dai 6 mesi ai 17 anni. Per i più piccoli è previsto il vaccino spray nasale.

La vaccinazione è raccomandata, tra gli altri, a over 60, donne in gravidanza, bambini e ragazzi dai 6 mesi ai 17 anni, persone con patologie a rischio, lungodegenti, familiari di soggetti fragili, personale sanitario, forze dell’ordine e donatori di sangue.

Accanto alla campagna antinfluenzale parte anche quella contro il virus sinciziale (RSV), con 65.000 dosi dedicate ai bambini nati dal 1° aprile 2025. Lo scorso anno la Regione aveva raggiunto una copertura dell’81%, con una riduzione significativa di accessi in Pronto Soccorso e ricoveri.

L’assessore al Welfare Guido Bertolaso ha parlato di una campagna “imponente, costruita sull’esperienza e potenziata da una rete capillare di medici di famiglia, pediatri, farmacie e centri vaccinali. La Lombardia conferma così di voler essere all’avanguardia nella tutela della salute pubblica, affrontando con decisione una stagione influenzale che si preannuncia intensa”.