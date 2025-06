Brescia si prepara a vivere un’estate ricca di appuntamenti grazie alla rassegna “Brescia d’estate 2025 – Accade tutto qui” promossa dal Comune. La città si trasformerà, da giugno a settembre, in un grande palcoscenico urbano tra musica, spettacoli, letture, incontri e laboratori.

Un calendario pensato per valorizzare il patrimonio culturale e sociale del territorio, coinvolgendo cortili storici, piazze, biblioteche e spazi rigenerati in un’offerta accessibile e gratuita (salvo alcune eccezioni) e adatta a tutte le fasce d’età.

Brescia conferma così la sua vocazione a essere un laboratorio culturale e uno spazio d’incontro, grazie a una rete consolidata di enti, associazioni e realtà artistiche. La qualità, l’inclusività e la partecipazione sono al centro di una proposta che non è solo intrattenimento, ma incontro, crescita e comunità.

Il calendario completo e aggiornato di tutti gli eventi è consultabile sul sito ufficiale del Comune di Brescia e sui canali social istituzionali Facebook e Instagram. In caso di maltempo, gli appuntamenti si sposteranno all’auditorium San Barnaba di corso Magenta 44/A.

Appuntamenti principali

Broletto Live! : il Cortile del Broletto ospita concerti jazz, stand-up comedy, teatro contemporaneo e contaminazioni musicali, tra cui Daniele Fabbri , Paola Michelini , il Kramer Project e formazioni emergenti come i Chiaré o i Cous Cous a Colazione

: il Cortile del Broletto ospita concerti jazz, stand-up comedy, teatro contemporaneo e contaminazioni musicali, tra cui , , il e formazioni emergenti come i o i Biblioteche protagoniste : laboratori, letture, giochi, STEM, alfabetizzazione digitale e attività per bambini e famiglie in tutti i quartieri cittadini

: laboratori, letture, giochi, STEM, alfabetizzazione digitale e attività per bambini e famiglie in tutti i quartieri cittadini Spazi culturali attivi: le proposte di Mo.Ca Estate e il palinsesto Baleno a Spazio Lampo , tra workshop, musica, arte e riflessioni civiche

le proposte di e il palinsesto a , tra workshop, musica, arte e riflessioni civiche Grandi eventi in città : torna Brescia Summer Music con un cast di primo piano – Skunk Anansie, Afterhours, Francesco Renga, Diodato – e lo storico festival Jazz on the Road , con ospiti internazionali come Makaya McCraven e Gonzalo Rubalcaba

: torna con un cast di primo piano – – e lo storico festival , con ospiti internazionali come e Teatro urbano e arte di strada: con il ritorno de La Strada Festival, giunto alla 18esima edizione, tra Parco Castelli, Castello e centro storico.

Il programma

ANASTASIA COOPE IN CONCERTO

Associazione Lampedee / BAO – Brescia Art Observatory

22 giugno, ore 21.30, Cortile di Mo.Ca

Nata nella Hudson Valley nello stato di New York, regala ai suoi ascoltatori note tratte dal folk psichedelico, citando Nico, Brigitte Fontaine e la musica corale scandinava. Musicista, pittrice e artista folk d’avanguardia, a soli 21 anni Anastasia Coope regala una musica dai colori vintage ma anche sorprendentemente nuova.

Accesso libero; progettobao

BROLETTO LIVE! MUSICA, TEATRO, COMEDY

Una rassegna di suoni, voci e spettacoli nello storico cortile del Palazzo Broletto

A cura del Servizio Marketing ed Eventi del Comune di Brescia

COLOMBO, GUERRESCHI, MARINI TRIO

Accademia LABA – in collaborazione con la rassegna Labadabajazz

25 giugno, ore 19, Cortile del Palazzo Broletto

Concerto di musica jazz del trio di Giovanni Colombo, pianoforte, Gabriele Guerreschi, contrabbasso, Marco Marini, batteria, provenienti dal conservatorio Luca Marenzio di Brescia.

Accesso libero; laba.edu

DANIELE FABBRI LIVE

26 giugno, ore 21, Cortile del Palazzo Broletto

Sceneggiatore, fumettista, e podcaster, Daniele Fabbri è un veterano della scena Stand up Comedy italiana. Dotato di grande abilità mimica e performativa sulla scena, insieme a un umorismo poliedrico che spazia tra tutti i generi di comicità, senza distinzioni tra black humor, comicità pop e satira demenziale, a Brescia presenta il suo ultimo spettacolo.

Accesso libero; DANIELEFABBRICOMEDY

CHIARÈ + NICOLÒ CARNESI

Associazione IL GRAFFIO / Musica da Bere

3 luglio, ore 21, Cortile del Palazzo Broletto

Concerto di Chiarè, giovane band emergente vincitrice dell’edizione 2024 di Musica da Bere, seguito dall’esibizione di Nicolò Carnesi, voce della nuova canzone d’autore italiana

Accesso libero; musicadabere

PAOLA MICHELINI in INTROVERSA

12 luglio, ore 21, Cortile del Palazzo Broletto

Uno spettacolo che parla di donne ma è rivolto agli uomini, per ridere e riflettere, con sarcasmo e una buona dose di autoironia, e provare a scardinare pregiudizi e luoghi comuni.

Accesso libero; paolmichelini

EVELYN – Atto unico senza parole

Associazione LLUM / Piccolo teatro libero

21 luglio, ore 21, Cortile del Palazzo Broletto

Lo spettacolo porta in scena la fragilità umana di fronte a schemi imposti. Evelyn, la protagonista, si ritrova a vivere in una situazione estrema, rinchiusa in uno spazio angusto, manipolata e bombardata da una presenza costante e pressante di messaggi e informazioni. Non riesce ad essere sé stessa: è sola e tragicamente indotta, trasformata al punto da diventare buffa, comica e perfino divertente. Accesso libero; piccoloteatrolibero

KRAMER PROJECT – Omaggio a Gorni Kramer

Caligola Records / Elicona Edizioni Musicali

22 luglio, Cortile del Palazzo Broletto, ore 21

Creato nel 2013 per celebrare il centenario della nascita del leggendario compositore italiano Gorni Kramer, il Kramer Project si muove in forma lirica ed esplosiva, ai confini fra jazz e musica popolare. In maniera innovativa il maestro di fisarmonica Fausto Beccalossi conduce i suoi musicisti – Guido Bombardieri, Simone Guiducci e Giulio Corini – fra le indimenticabili linee melodiche di uno dei padri della canzone italiana.

Accesso libero; caligola

BALLATA A TRE

Associazione LLUM / Piccolo teatro libero

23 luglio, ore 21, Cortile del Palazzo Broletto

La “ballata” di tre uomini perduti nel caos, dentro un mondo disumano che li rifiuta. All’ultimo limite, i protagonisti trovano la forza nascosta per tornare puri come bambini.

Accesso libero; piccoloteatrolibero

JUNGLE SOCIETY

CLAPS Lombardia / Glocal Sound

24 luglio, ore 21,Cortile del Palazzo Broletto

I Jungle society, sestetto formato da Silvia Giangrossi, Francesco Guarino, Federico Recenti, Cristian Alberti, Lorenzo Cantù e Simone Giustini (studenti del dipartimento Jazz del Conservatorio Luca Marenzio di Brescia) propongono in concerto un repertorio inedito, con sonorità funky jazz e influenze hip hop/soul, che alterna improvvisazioni e atmosfere di movimento e ricerca.

Accesso libero; claps.lombardia

COUS COUS A COLAZIONE – STEFANIA SECCI ROSA

CLAPS Lombardia / Glocal Sound

25 luglio, ore 21, Cortile del Palazzo del Broletto

Spettacolo con doppio concerto: sul palco i Cous Cous a Colazione, gruppo musicale multietnico con forti influenze dance, pop ed elettroniche magistralmente fuse al jazz e all’r’n’b grazie anche alla voce della frontwoman Wilma Fatima Matsombe, seguiti dalla cantante e compositrice Stefania Secci Rosa, che da anni collabora con autori di fama internazionale, con canti in diverse lingue e generi musicali, fra cui la musica ebraica dell’est Europa e la musica popolare portoghese.

Accesso libero; claps.lombardia

JAZZ TEAM BIG BAND

Associazione Jazz team Brescia

26 luglio, ore 21, Cortile del Palazzo Broletto

La Jazz Team Brescia Big Band è l’orchestra dell’omonima associazione culturale, che dal 2019 organizza a Brescia e provincia concerti e rassegne, tra cui il festival jazz di Castenedolo. Formata da 4 tromboni, 4 trombe e 5 sassofoni, sostenuti dalla tradizionale sezione ritmica di pianoforte, basso e batteria, la Big Band propone un repertorio che attinge dai più illustri maestri jazzisti della storia.

Accesso libero; jazzteambrescia

MEDITERRANEO BATTENTE

Associazione Alchechengi / Etnotracce in Franciacorta

29 luglio, ore 21, Cortile del Palazzo del Broletto

Mediterraneo battente, in cui la voce di Anissa Gouizi si fonde con le percussioni di Francesco Savoretti e le chitarre di Giovanni Seneca, racconta in concerto le sonorità del Mediterraneo, in un viaggio che parte dal Sud Italia – con la chitarra battente, antico strumento tipico delle regioni meridionali – e passa per i Balcani, la Grecia, la Turchia e il Maghreb raggiungendo anche la Spagna.

Accesso libero; alchechengi

L’ESTATE È PIÙ BELLA IN BIBLIOTECA!

Spazi per leggere, ascoltare, esplorare ed incontrarsi

SBU – Sistema Bibliotecario Urbano in collaborazione con Servizi Sociali, Settore Partecipazione, enti del terzo settore e associazioni dei quartieri

Da giugno a fine agosto,Biblioteca Queriniana e Biblioteche Decentrate

Le biblioteche cittadine vi aspettano anche d’estate: servizi per tutti i giorni, proposte per tutte le età. Ecco alcuni esempi di cosa puoi trovare nelle biblioteche:

Letture in famiglia: un calendario mensile con appuntamenti dedicati a famiglie con bambini in età prescolare. A giugno appuntamenti e laboratori in occasione della Festa della Musica!

Promozione alla lettura e attività per bambini per gruppi e centri estivi

Laboratori STEM: in tante biblioteche un calendario di laboratori per ragazzi e adolescenti come progettazione e stampa 3D, progettazione e personalizzazione spille e t-shirt, realtà visuale, Lego Education

Attività di giochi da tavolo, giochi di ruolo, videogioco

Sportelli di alfabetizzazione digitale

Gruppi di lettura, mostre bibliografiche, incontri e percorsi dedicati alla storia, all’ arte

Consigli di lettura: le biblioteche propongono percorsi bibliografici e suggerimenti di lettura per l’estate, per ogni fascia di età ed interesse

Accesso libero

Sistema Bibliotecario Urbano

biblioteche_brescia

BALENO

Spazio Lampo e Comune di Brescia

Da giugno a settembre, a Spazio Lampo (Quartiere Don Bosco)

Baleno è il palinsesto culturale estivo di Spazio Lampo, promosso dal Comune di Brescia. Un laboratorio dove la comunità si incontra per riflettere, immaginare e costruire insieme il futuro tra talk, workshop, musica e attività artistiche che affrontano temi attuali come relazioni, diritti, inclusione e parità di genere, rivolti sia ad adulti che adolescenti e con un centro ricreativo dedicato ai bambini.

Accesso libero

SUS BRESCIA

BRESCIA SUMMER MUSIC

Dall’11 luglio a metà settembre, Campo Marte e Piazza Loggia

La tradizionale rassegna musicale bresciana quest’anno ospiterà:

11 luglio Wille Peyote – Campo Marte

13 luglio Skunk Anansie – Campo Marte

15 luglio Afterhours – Campo Marte

18 luglio Teatro degli Orrori – Campo Marte

4 settembre Francesco Renga – piazza Loggia

5 settembre Diodato – piazza Loggia

Ingresso a pagamento

bresciasummermusic

CYRIL CYRIL + DAME AREA

Associazione Lampedee / BAO – Brescia Art Observatory

14 luglio, ore 21.30, Arena del Teatro Borsoni

Entrare in un album dei Cyril Cyril è come essere invitati a una festa dove pensavi di non conoscere nessuno, solo per scoprire che la ragazza di quel tipo è la cugina di tuo fratello, e andartene con il numero di tutti. A seguire i Dame Area propongono una forma eclettica e raffinata di musica industriale contemporanea, fatta di synth minimali compulsivi, poliritmie primordiali e elementi post-punk ed EBM reinterpretati in modo unico.

Accesso libero; progettobao

JAZZ ON THE ROAD a Brescia

Lo storico festival Jazz giunge alla XXII edizione e fa tappa in città

15 luglio

Ore 19.30, itinerante in città, accesso libero: RUSTY BRASS BAND in concerto

Ore 20, piazza Mercato, accesso libero: OX TRIO “INFABULA” in concerto

Ore 22, Teatro Sociale, accesso a pagamento: MAKAYA MCCRAVEN BAND

16 luglio

Ore 20, piazza Mercato, accesso libero: MATTEO PAGGI “Giraffe”

Ore 22, Teatro Sociale, accesso a pagamento: GONZALO RUBALCABA TRIO D’ÉTÉ FEAT. ERIC HARLAND & MATTHEW BREWER

jazzontheroad

LA STRADA FESTIVAL

Claps Lombardia

Dal 29 agosto al 14 settembre, Parco Castelli, Centro Storico/Castello

Il festival internazionale di teatro urbano La Strada compie 18 anni e, anche per questa edizione, Circuito Claps ha in programma spettacoli di compagnie sia italiane che estere pensati per un pubblico di tutte le età. Inizia al Parco Castelli, che sarà invaso da un susseguirsi di chapiteaux, per poi spostarsi in centro storico e in Castello con ulteriori espressioni dell’arte tespiana.

claps.lombardia

E gli appuntamenti proseguono con le proposte di:

CARME

Mostre, laboratori e musica nel Centro Arti Multiculturali Etnosociale in via delle Battaglie 61/1

carmebrescia

FANTASIE METROPOLITANE – Spettacoli, suoni e visioni dal mondo al Teatro Borsoni

CTB Centro Teatrale Bresciano

La stagione estiva del Centro Teatrale Bresciano.

centroteatralebresciano

FONDAZIONE BRESCIA MUSEI

Visite guidate, eventi speciali, mostre e cinema alla scoperta del patrimonio artistico e archeologico della città.

bresciamusei

FONDAZIONE TEATRO GRANDE

Aperture estive del Teatro e visite guidate.

teatrogrande

MO.CA Estate

MO.CA Centro per le Nuove Culture

Dal 20 giugno al 27 settembre

Un’estate di cultura, sperimentazione e partecipazione nel cuore di Brescia.

morettocavour

WE LOVE CASTELLO

Il Castello si anima con enogastronomia, sport, musica, feste e tanti eventi, fino al 14 settembre.

welovecastello