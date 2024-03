Si avvicina la Pasqua, si avvicina la primavera e quindi il periodo dei viaggi. Puntuale si riaffaccia però anche il caro-voli. Almeno secondo quanto riferisce lo studio del Centro di formazione e ricerca sui consumi. Il Crc, in collaborazione con Assoutenti, ha analizzato l’andamento delle tariffe aeree nel periodo delle festività pasquali e non ci sono buone notizie.

Per raggiungere località nazionali di mare nei giorni della Pasqua, ad esempio Sicilia o Sardegna, un biglietto andata/ritorno può costare un minimo di circa 150 euro per le tratte più brevi a circa 360 per quelle più lunghe.

Va ancora peggio con i voli internazionali. Per le Capitali europee non si spende meno di 160 euro e si possono sfiorare i 500. Sono infine proibitivi i prezzi per le località di mare più ambite: 466 euro da Milano a Sharm el-Sheikh, 749 euro da Roma a Zanzibar, 936 euro per le Maldive e addirittura 1.166 euro per le Seychelles.

“Il fenomeno del caro-voli sembra senza soluzione – ha commentato il presidente del Centro di formazione e ricerca sui consumi Furio Truzzi – le compagnie aeree continuano a imporre il proprio strapotere ricorrendo ad algoritmi che fanno salire le tariffe alle stelle in concomitanza con i periodi di festa e le partenze dei cittadini, senza che gli utenti possano in alcun modo difendersi da tali politiche scorrette”.

PREZZI MINIMI VOLI A/R (partenza 29.3.2024, ritorno 2.4.2024)

SICILIA

Torino-Catania da 365 euro

Verona-Catania da 319 euro

Venezia-Catania da 317 euro

Firenze-Catania da 306 euro

Pisa-Catania da 289 euro

Bologna-Catania da 279 euro

Bari-Catania da 243 euro

Milano-Catania da 234 euro

Roma-Catania da 144 euro

Forlì-Palermo da 305 euro

Bologna-Palermo da 295 euro

Torino-Palermo da 288 euro

Milano-Palermo da 259 euro

Venezia-Palermo da 245 euro

Verona-Palermo da 231 euro

Pisa-Palermo da 213 euro

Roma-Palermo da 185 euro

SARDEGNA

Bologna-Alghero da 334 euro

Bologna-Cagliari da 323 euro

Verona-Cagliari da 279 euro

Napoli-Cagliari da 204 euro

Roma-Cagliari da 188 euro

Pisa-Cagliari da 186 euro

Milano-Cagliari da 165 euro

PREZZI MINIMI VOLI A/R (partenza mattina 29.3.2024, ritorno pomeriggio/sera 1.4.2024)

EUROPA

Milano-Parigi da 240 euro

Roma-Parigi da 166 euro

Milano-Londra da 194 euro

Roma-Londra da 184 euro

Milano-Amsterdam da 280 euro

Roma-Amsterdam da 489 euro

Milano-Barcellona da 254 euro

Roma-Barcellona da 220 euro

Roma-Madrid da 336 euro

Milano-Madrid da 199 euro

Milano-Berlino da 455 euro

Roma-Berlino da 348 euro

Roma-Copenhagen da 302 euro

Milano-Copenhagen da 202 euro

Milano-Praga da 247 euro

PREZZI VOLI A/R (partenza 30.3.2024, ritorno 6.4.2024)

DESTINAZIONI MARE

Milano-Zanzibar da 662 euro

Roma-Zanzibar da 749 euro

Roma-Capo verde da 902 euro

Milano-Capo verde da 790 euro

Roma-Maldive da 936 euro

Milano-Maldive da 917 euro

Roma-Sharm el-Sheikh da 255 euro

Milano-Sharm el-Sheikh da 466 euro

Roma-Tenerife da 417 euro

Milano-Tenerife da 370 euro

Roma-Seychelles da 1.166 euro

Milano-Seychelles da 1.096 euro

Indagine condotta in data 8.3.2024 attraverso il sito di comparazione Skyscanner.it