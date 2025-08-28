“Arteingioco – Una gara di stili!”, festival itinerante dedicato al gioco inclusivo nei Comuni di Ome, Ospitaletto, Lodrino e Marcheno, torna nel weekend per un nuovo, atteso appuntamento. “Arteingioco” è promosso dalla Fondazione Pietro Malossi ETS e finanziato da Regione Lombardia nell’ambito del bando “Olimpiadi della Cultura”: si svolgerà fino al giugno 2026. A caratterizzare la serata di Lodrino il concerto dell’ensemble di ottoni Rusty Brass.

Domenica 31 agosto alle ore 20.30

Invico – Lodrino, Piazza Faustino Bettinsoli

Concerto dell’ensemble di ottoni Rusty Brass

Qui il programma della giornata:

Ore 14:00 – Visite guidate gratuite al Museo Etnografico e alla Casa Contadina

Ore 19:00 – Cena con polenta pasticciata (su prenotazione)

Ore 20:30 – Concerto Rusty Brass con la direzione artistica di Cieli Vibranti

Ingresso libero, per informazioni: 347 9127960