Buone notizie per gli automobilisti bresciani: secondo l’Osservatorio Rc auto Facile.it – Assicurazione.it, ad aprile 2025 il premio medio per assicurare un’auto in provincia è sceso a 500,33 euro, con una riduzione del 6% rispetto a sei mesi prima.

Nonostante il calo, Brescia resta tra le province lombarde più care, dietro solo a Milano (509,81 euro) e Mantova (504,16 euro).

In Lombardia, il premio medio si è attestato a 491,80 euro, in calo del 6,6%: si tratta della riduzione più alta registrata a livello nazionale.

Le diminuzioni più marcate si sono verificate a Monza e Brianza (-8,6%), Varese (-7,7%) e Lecco (-6,9%). Tutte le province lombarde hanno comunque registrato un calo nei premi assicurativi.

Secondo gli esperti, i motivi alla base del trend positivo sono il rallentamento dell’inflazione e la diminuzione della frequenza dei sinistri, ma è ancora presto per dire se la tendenza proseguirà nei prossimi mesi.

“Dal mercato continuano ad arrivare segnali positivi sul fronte dell’RC auto e, dopo anni di aumenti, i premi si stanno stabilizzando registrando, seppur non in tutta Italia, i primi cali – spiega Andrea Ghizzoni, Managing Director assicurazioni di Facile.it – Elementi come il rallentamento della spinta inflazionistica e la diminuzione della frequenza dei sinistri stanno avendo i primi effetti virtuosi sulle tariffe, ma è ancora presto per dire se si tratta di una tendenza che proseguirà nei prossimi mesi”.