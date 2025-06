Annunci scoppiettanti per l’Atlantide Pallavolo Brescia, che nella suggestiva cornice del McDonald’s Campo Grande ha ufficializzato due tasselli fondamentali per la stagione 2025/2026: la conferma di Andrea Franzoni e l’ingaggio di Salvatore “Totò” Rossini, libero tra i più titolati d’Italia.

Franzoni, classe ’88, si appresta a vivere la sua ottava stagione in maglia biancoblù, diventando il veterano della squadra. “La carica è quella di sempre – assicura – e con Rossini combatteremo su ogni palla!”. Coach Zambonardi lo definisce “giocatore chiave”, affidabile e determinante nei momenti cruciali.

Accanto a lui ci sarà Totò Rossini, 150 presenze in Nazionale, argento olimpico a Rio 2016 e uno dei migliori liberi della sua generazione. Dopo 12 stagioni in Superlega, uno scudetto e vari titoli con Modena, Rossini porta in A2 l’esperienza di una carriera ai massimi livelli: “Brescia è una piazza ambiziosa. Darò tutto me stesso per contribuire al salto di qualità”.

Per Zambonardi, Rossini rappresenta “un riferimento tecnico e umano”. Il presidente Ieraci chiude con entusiasmo: “Due leader veri per inseguire il nostro grande sogno”.

SALVATORE ROSSINI

Ruolo Libero

Altezza 185 cm

Nascita 13/07/1986

CARRIERA

2024/2025 A2 Evolution Green Aversa

2023/2024 A2 WOW Green House Aversa

2022/2023 A1 Valsa Group Modena

2021/2022 A1 Leo Shoes PerkinElmer Modena

2020/2021 A1 Itas Trentino

2019/2020 A1 Leo Shoes Modena

2018/2019 A1 Azimut Leo Shoes Modena

2016/2018 A1 Azimut Modena

2015/2016 A1 DHL Modena

2014/2015 A1 Parmareggio Modena

2012/2014 A1 Andreoli Latina

2011/2012 A1 Acqua Paradiso Monza Brianza

2010/2011 A2 Gherardi Svi Città Di Castello

2009/2010 B1 Cortona Volley

2008/2009 B1 Globo Sora

2007/2008 B2 Pallavolo Sora

2006/2007 B1 Cus Catania

2005/2006 B1 Pallavolo Aversa

2003/2005 D Pallavolo Latina

ANDREA FRANZONI

Ruolo: Libero

Altezza: 186 cm

Nascita: 07/05/1989

CARRIERA

2023/2025 A2 Consoli Sferc Centrale Brescia

2021/2023 A2 Consoli McDonald’s Centrale Brescia

2020/2021 A2 Gruppo Consoli Centrale del Latte Brescia

2019/2020 A2 Sarca Italia Chef Centrale Brescia

2018/2019 A2 Olimpia Bergamo

2016/2018 A2 Caloni Agnelli Bergamo

2012/2016 B1 Caloni Agnelli Bergamo

2011/2012 B1 Pallavolo Cagliari

2010/2011 B2 Pallavolo Campiglia Berici

2009/2010 C Bettinzoli Volley BS

2007/2009 C Pallavolo Montichiari