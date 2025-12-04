Sono nove le realtà finanziate con circa 112mila euro da Regione Lombardia nel Bresciano grazie al bando che supporta le attività di bande musicali, fanfare, cori e gruppi folk.

L’obiettivo è promuovere la diffusione della cultura musicale amatoriale, salvaguardando tradizioni, repertori popolari e identità delle comunità locali. Il finanziamento complessivo della ‘Linea A’ è di 400mila euro, mentre la seconda linea di intervento del bando, i cui esiti saranno pubblicati nelle prossime settimane, ha previsto lo stanziamento di 350mila euro riservato all’acquisto di strumenti musicali, attrezzature e allestimenti.

“Questo bando è uno dei risultati più significativi della normativa che, come Lega, ho sostenuto con convinzione – dichiara il consigliere regionale Floriano Massardi (Lega), promotore della legge che sostiene la musica popolare e amatoriale in Lombardia – Una legge nata per valorizzare tradizioni, cultura e radici delle nostre comunità, sostenendo chi mantiene viva la nostra storia musicale attraverso impegno, volontariato e passione”.

I gruppi bresciani beneficiari del bando

Questo l’elenco dei nove gruppi che beneficeranno della prima tranche: