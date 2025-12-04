Sono nove le realtà finanziate con circa 112mila euro da Regione Lombardia nel Bresciano grazie al bando che supporta le attività di bande musicali, fanfare, cori e gruppi folk.
L’obiettivo è promuovere la diffusione della cultura musicale amatoriale, salvaguardando tradizioni, repertori popolari e identità delle comunità locali. Il finanziamento complessivo della ‘Linea A’ è di 400mila euro, mentre la seconda linea di intervento del bando, i cui esiti saranno pubblicati nelle prossime settimane, ha previsto lo stanziamento di 350mila euro riservato all’acquisto di strumenti musicali, attrezzature e allestimenti.
“Questo bando è uno dei risultati più significativi della normativa che, come Lega, ho sostenuto con convinzione – dichiara il consigliere regionale Floriano Massardi (Lega), promotore della legge che sostiene la musica popolare e amatoriale in Lombardia – Una legge nata per valorizzare tradizioni, cultura e radici delle nostre comunità, sostenendo chi mantiene viva la nostra storia musicale attraverso impegno, volontariato e passione”.
I gruppi bresciani beneficiari del bando
Questo l’elenco dei nove gruppi che beneficeranno della prima tranche:
- Associazione Banda Cittadina di Salò
- Nuova Banda Tignalese
- Corpo Musicale Cittadino di Sulzano
- Corpo Musicale Cologne
- Fanfara di Valle Camonica
- Corpo Musicale Maestro “Pietro Orizio” di Cazzago San Martino
- Corpo Bandistico di Pontevico “Alessandro Vatrini”
- Associazione Coro Is. Ca Iseo
- Corpo Bandistico Quinzanese