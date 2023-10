Sono numeri con crescite in tripla cifra quelle comunicate dall’assessorato regionale alla Cultura in merito alle visite di chi ha deciso di acquistare la card “Abbonamento Musei”. Si tratta di uno speciale biglietto che permette di accedere a 216 realtà della lombardia, ma comprende anche Piemonte e Valle d’Aosta.

Nella top ten dei luoghi più visitati con questo pass c’è anche Santa Giulia che nel 2023 ha accolto ben 6.752, qualche decina din più della Carrara di Bergamo. Inutile sottolineare la decisiva spinta data da Capitale della cultura.

A Brescia e a Bergamo, l’offerta espositiva è stata ampliata con nuovi musei aderenti all’iniziativa, arrivando a comprenderne 34 nella provincia di Bergamo e 29 in quella di Brescia. Anche la partecipazione è aumentata, registrando 36.546 ingressi ai musei e alle mostre (+133% rispetto al 2022).

“Un programma che racchiude mostre, ville, palazzi storici, parchi, giardini, monumenti e luoghi nascosti accessibili con una sola e comoda tessera – spiega l’assessore Caruso – Un’edizione, quindi, ricca di offerte e itinerari tra 216 luoghi storici che hanno incluso anche iniziative inedite per l’anno di Bergamo e Brescia Capitale della Cultura”.

L’Associazione Abbonamento Musei, nata nel 1995, oggi riunisce l’offerta di tre regioni – Lombardia, Piemonte e Valle d’Aosta – in un solo circuito di 480 realtà culturali e artistiche, costituendo un unicum in Italia capace di competere con proposte integrate a livello europeo.

In Lombardia è presente dal 2015. Nella nostra regione la card (che vale 365 giorni dal momento in cui si compra) è acquistabile con varie combinazioni, tra cui quella Lombardia-Valle d’Aosta: 45 euro prezzo intero; 40 euro ridotto; 35 euro per gli over 65; 30 euro per la fascia young (15-26 anni); 20 euro per quella junior (under 14). Oggi le persone che possiedono una tessera Abbonamento Musei sono 45.453.