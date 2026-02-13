Il 13 febbraio 2026 a tutti gli effetti entra nella storia di Brescia. È il giorno in cui inizia l’abbattimento della Caffaro, un momento solenne e istituzionale.
LE ISTITUZIONI SUL POSTO PRIMA DELL’AVVIO DELL’ABBATTIMENTO
La prima “picconata” sarà preceduta da una conferenza stampa alla quale intervengono la Sindaca di Brescia, Laura Castelletti, l’assessore all’Ambiente di Regione Lombardia, Giorgio Maione, Camilla Bianchi, Assessora all’Ambiente Comune di Brescia e Mauro Fasano, Commissario straordinario per il Sin “Brescia-Caffaro”.