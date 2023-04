Il Brescia Calcio chiama a raccolta i suoi tifosi in questa delicatissima fase finale del campionato. Mancano quattro partite al termine, un rush finale da vivere tutto d’un fiato o per meglio dire con il fiato sospeso nella speranza che l’ultima vittoria di Reggio Calabria sia solo l’inizio di un’isperata scalata alla salvezza.

Due delle quattro sfide rimanenti si giocheranno a Rigamonti: lunedì primo maggio alle 15 contro il Cosenza e sabato 13 contro il Pisa.

In queste due occaasioni, la società di via Solferino vuole riempire gli spalti dell’impianto di Mompiano e per questa ragione ha deciso di ridurre i prezzi dei tagliandi con un mini abbonamento ribattezzato “BSFC PACK”.

I prezzi

CURVA NORD – intero € 14 invece di 26

GRADINATA – intero € 19 invece di 36

GRADINATA – ridotto € 11 (donna – under 16 – disabili fino al 99%) invece di 20

TRIBUNA LATERALE – intero € 35 invece di 68

TRIBUNA LATERALE – ridotto € 22 (donna – under 16 – disabili fino al 99%) invece di 42

Il mini-abbonamento sarà in vendita online (sul portale ticketone), al BSFC Official Store di Via Solferino 51/A e allo Store BSFC di Via XX Giornate 85, dalle 15 di mercoledì 26 aprile e fino al fischio d’inizio della gara Brescia-Cosenza. Con il titolo acquistato i “mini-abbonati” avranno dunque la possibilità di accedere a tutte e due le partite previste.

Prezzi gara singola Brescia-Cosenza

CURVA NORD – intero € 13

GRADINATA – intero € 18 – ridotti € 10

TRIBUNA LATERALE – intero € 34 – ridotti €21

TRIBUNA CENTRALE – intero € 50 – ridotti € 31

TRIBUNA VIP – intero € 58