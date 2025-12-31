Brescia si prepara a salutare il 2025 e a dare il benvenuto al 2026 con un Capodanno diffuso che coinvolge alcuni dei luoghi simbolo della città. Quattro appuntamenti diversi, pensati per pubblici e gusti differenti, animeranno la notte di San Silvestro tra piazze, teatri, auditorium e castello. Un programma ricco e articolato che, come racconta Andrea Poli, assessore con delega alle Attività produttive, al Turismo, punta a valorizzare i talenti locali e a far vivere la città in modo diffuso e condiviso.

CAPODANNO IN PIAZZA LOGGIA

Il cuore pulsante della notte sarà Piazza della Loggia, dove dalle ore 21 andrà in scena il main event Music Is Power.

Niente ospite unico o semplice dj set: sul palco saliranno 40 artisti e band, per un totale di 110 musicisti, affiancati da tre dj e due animatori tra i più conosciuti della città. Una grande festa tutta “made in Brescia”, con formazioni artistiche create appositamente per l’occasione e un repertorio condiviso di hit intramontabili reinterpretate insieme.

CAPODANNO AL TEATRO BORSONI

Per chi preferisce iniziare il nuovo anno con l’emozione della musica dal vivo in un contesto più raccolto, dalle ore 22 il Teatro Borsoni ospiterà Piovani speciale Capodanno, concerto-evento proposto dal Centro Teatrale Bresciano.

Protagonista sarà Nicola Piovani, che accompagnerà il pubblico in un viaggio tra musica, cinema e teatro, ripercorrendo oltre quarant’anni di carriera. Tra racconti, aneddoti e grandi incontri – da Fellini ai Taviani, fino a Roberto Benigni – il Maestro condividerà emozioni e ricordi, alternando la narrazione alle note del pianoforte, del sassofono e del contrabbasso.

CAPODANNO AL SAN BARNABA

Atmosfere più intime e cosmopolite attendono il pubblico all’Auditorium San Barnaba, dove dalle ore 22 è in programma Rondini – Musiche in volo tra i popoli del mondo. Un concerto all’insegna del jazz e delle contaminazioni internazionali, con Damiana Dellantonio alla voce e un quintetto di musicisti che porteranno sul palco melodie e ritmi provenienti da culture diverse.

Un repertorio che attraversa confini e generi, pensato per chi vuole salutare l’anno vecchio lasciandosi trasportare da suoni raffinati e suggestioni lontane. L’ingresso è gratuito, fino a esaurimento posti.

CAPODANNO IN CASTELLO

La notte più lunga dell’anno arriva anche in Castello. Dalle ore 20, il Bastione di San Faustino (Piazzale della Locomotiva) si trasformerà in una grande area di festa grazie a We Love Castello, pronta a far battere ancora il cuore della città.

Il programma prevede un live set elettronico d’apertura, seguito da un viaggio musicale tra le hit più celebri dagli anni Ottanta a oggi. In consolle Blando e Ivan Preti, con l’animazione di Marco Magri, per una serata di musica, luci e colori che accompagnerà il pubblico fino al nuovo anno. L’accesso è a pagamento, con biglietti disponibili in prevendita e in cassa fino a esaurimento posti.

Quattro luoghi, quattro proposte diverse e un’unica città protagonista. Brescia sceglie un Capodanno diffuso, capace di unire festa, cultura e identità locale, offrendo a cittadini e visitatori tante occasioni per salutare il 2025 e iniziare il 2026 nel segno della condivisione.