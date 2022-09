Brescia, in migliaia in piazza per il clima

In migliaia hanno sfilato per le vie del centro di Brescia, da piazzale Arnaldo a piazza Duomo per chiedere interventi immediati a favore del clima.

L’estate torrida, i violenti eventi atmosferici di questi ultimi mesi, e in questi ultimi giorni nelle Marche, hanno contribuito ad alzare il livello d’attenzione anche ai più “distratti” o non “credenti” degli effetti dei cambiamenti climatici.

Fridays For Future di Brescia anche quest’anno hanno portato in piazza migliaia di persone, studenti, ma non solo.