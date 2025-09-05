Il Brescia Pride, anche quest’anno, è in diretta su Èlive, tv, web e social. E non solo siamo media partner e trasmetteremo in diretta il corteo per le vie della città, ma come gli anni passati, Èlive partecipa al corte con il proprio carro realizzato con le Famiglie Arcobaleno. E da questo carro partirà la diretta Tv , con un “salotto mobile”. Ospiteremo associazioni, politici, istituzioni che partecipano alla manifestazione e racconteremo le storie della Famiglie Arcobaleno .

Il “quartier generale” è il Parco Campo Marte da dove partirà e arriverà il corteo. Ma non solo. Qui c’è un’intera giornata con musica e interventi politici, ma soprattutto un appuntamento di rivendicazione per i diritti della comunità LGBTQIAPK+ e delle realtà alleate.

Una manifestazione politica e sociale

Il Pride bresciano non si limita alla festa: è un percorso che intreccia diritti civili, giustizia sociale e ambientale, autodeterminazione e lotta a ogni forma di oppressione.

«Il Pride è una manifestazione politica e popolare: non un singolo evento, ma un impegno quotidiano. Vogliamo costruire una piazza libera, verde e accogliente», ha ribadito Greta Tosoni, presidente del comitato.

Programma della giornata

12:00 – Campo Marte : apertura degli spazi dedicati alle associazioni, stand gastronomici, market di artistə e artigianə, area famiglie e area salute sessuale con possibilità di vaccinazione gratuita HPV e altre vaccinazioni regionali (con Brescia Checkpoint e ASST Spedali Civili ).

Accessibilità e sostenibilità

Zone a bassa stimolazione sensoriale e spazi ad alta visibilità per seguire gli interventi.

e spazi ad per seguire gli interventi. Interpretariato LIS durante gli interventi dal palco.

durante gli interventi dal palco. Volontari riconoscibili per supporto e informazioni.

Invito all’uso di borracce, bicchieri riutilizzabili e alla raccolta differenziata presso gli Eco Point.

Ospiti e madrine

Il comitato ha scelto madrine lontane dai riflettori: le ragazze di Colazione da Tiffany, donne trans* e sex workers, simbolo di autodeterminazione.

Sul palco, la conduzione sarà condivisa con le drag queen Chantal, Cruella e Notturno di Werk Collective.

Tra gli ospiti attesə:

Roberta Parigiani , avvocata e attivista trans (MIT – Movimento Identità Trans).

, avvocata e attivista trans (MIT – Movimento Identità Trans). Zeyn Joukhadar , scrittore siro-americano, vincitore del Lambda Literary Award e dello Stonewall Book Award .

, scrittore siro-americano, vincitore del e dello . Isa Borrelli , attivista transfemminista, in uscita con il saggio Gender is Over (Feltrinelli, 2025).

, attivista transfemminista, in uscita con il saggio Gender is Over (Feltrinelli, 2025). Ale Blu Santambrogio , ricercatorǝ e formatore su tematiche LGBTQIA+.

, ricercatorǝ e formatore su tematiche LGBTQIA+. Mauro Mottinelli, psicoterapeuta sordo, autore de Il mondo dei Sordi in 150 domande.

Previsti anche gli interventi della sindaca Laura Castelletti, del Centro Aristofane, di ANDA, Famiglie Arcobaleno e AGEDO.

Performance e carri

Il palco ospiterà esibizioni di:

Amy Krania (Drag Race Italia 3),

(Drag Race Italia 3), Miss Ollywood ,

, Angel Ubetta ,

, Rubynia Reubens con le sue “queerver”.

Il corteo sarà animato da carri e spezzoni tematici, tra cui:

Colazione da Tiffany , Centro Aristofane , WERK! , collettivi studenteschi e realtà pro-Palestina.

, , , collettivi studenteschi e realtà pro-Palestina. Carri musicali e politici di Èlive Brescia, Figli delle Stelle, Industrial Barber Shop, Collettivo Pirati dell’Oglio con Red Moon Music e Illogic Radio.

Patrocini

La manifestazione è sostenuta da: