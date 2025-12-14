DOMENICA 14 DICEMBRE 2025
BIGLIETTO UNICO PER METRO E BUS URBANI
OPERAZIONE NATALE a cura di ASSOCIAZIONE LINGUA MADRE + ÈLIVE TV
Dalle ore 7.00 alle ore 19.00 – Largo Formentone – con palco esibizioni in Piazza Rovetta (in caso di pioggia, Portico Monte di Pietà)
Iniziativa benefica di raccolta fondi e beni da destinare a persone e famiglie.
Previste esibizioni musicali a cura dell’Associazione Musical-mente e interventi di personalità del mondo istituzionale e politico. Saranno presenti varie Associazioni del territorio, a scopo benefico.
BABBO RUNNING a cura di MILLENIUM 2025
Ore 10.00 – Castello di Brescia – partenza area Locomotiva
Manifestazione sportiva podistica a sostegno della Fondazione Scuola Nikolajewka
GIOCHI PER BAMBINI – ARCIRAGAZZI
Dalle ore 14.00 alle ore 17.00 – Piazza Vittoria
I TESORI DEL NATALE BRESCIANO, UN PERCORSO TRA FEDE, ARTE E MERAVIGLIA
Visite guidate gratuite all’arte sacra del Natale
Ore 15.00 – Chiesa di San Giovanni Evangelista
ALLA SCOPERTA DEI SIMBOLI DEL NATALE NELLA CHIESA DI SAN GIOVANNI, SCRIGNO DI BELLEZZA.
Nella chiesa che custodisce la Cappella del Santissimo Sacramento capolavoro del Rinascimento bresciano, andremo alla scoperta, tra meraviglia e devozione, delle immagini tradizionali del Natale che si svelano tra le sue opere.
Informazioni e prenotazioni: e-mail infopoint@comune.brescia.it oppure Whatsapp 3426058111 indicando nome, cognome, recapito telefonico e data della visita di interesse.
VISITE IN MUSEO
Ore 11.00 Museo di Santa Giulia
CASA CREPAX speciale visita guidata accompagnati da uno dei figli del grande illustratore!
Costo: 12 € Durata: ore 1.30 circa
Prenotazioni: Centro Unico Prenotazioni T+39 030 817 4200 | cup@bresciamusei.com
Ore 11.00 Museo di Santa Giulia
PASSEGGIANDO TRA I CAPOLAVORI
Visita guidata alla scoperta delle collezioni e del patrimonio custodito nelle sale del Museo di Santa Giulia.
Costo: 13 € | Prenotazione: Centro Unico Prenotazioni CUP +39 030 817 4200 | cup@bresciamusei.com
Ore 11.00 Grande Miglio, Museo del Risorgimento Leonessa d’Italia
VISITA-GIOCO PER FAMIGLIE CON BAMBINI/E DAI 6 AGLI 11 ANNI alla mostra Elogio della diversità
Costo: € 8 a persona (adulti e bambini) – ingresso in mostra gratuito
Prenotazioni: https://www.admaiora.education/it/dove-lavoriamo/elogio-della-diversita
Ore 15.00 Pinacoteca Tosio Martinengo,
VISITA GUIDATA alla mostra Matthias Stom. Un caravaggesco nelle collezioni lombardee la grande tela Ritratto di Giovan Carlo Doria a cavallo di Pieter Paul Rubens per gli abbonati di abbonamento Musei Lombardia
La visita è gratuita per ogni possessore di Abbonamento Musei che potrà portare con sé un non abbonato che usufruirà gratuitamente della visita guidata (rimane a carico del non abbonato il solo biglietto d’ingresso alla mostra). Prenotazioni abbonamento Musei al link https://shop.abbonamentomusei.it/
Ore 15.00 Grande Miglio, Museo del Risorgimento Leonessa d’Italia
VISITA GUIDATA alla mostra Elogio della diversità
Costo: € 10 a persona – ingresso in mostra gratuito
Prenotazioni: https://www.admaiora.education/it/dove-lavoriamo/elogio-della-diversita
SCUOLE IN MUSICA PALINSESTO NATALIZIO a cura delle BAND DEGLI ISTITUTI SCOLASTICI
Dalle ore 15.00 alle ore 19.00 – Luogo in via di definizione
CONCERTO FINALE DELLA BANDA CITTADINA DI BRESCIA ISIDORO CAPITANIO
dedicato a Giovanni Ligasacchi nel 20° anniversario della scomparsa
Ore 16.00 – Teatro Grande
Musiche di Russell Bennett, Bellini, C. Mandonico, Tamanini, Doss, Martinotti. Dirige Giuliano Mariotti; direttore ospite Claudio Mandonico.
Ingresso con biglietto gratuito da ritirare presso la sede della Banda Cittadina. Per informazioni filarmonicacapitanio.it
VINTAIL SUPERMARKET a cura di ASSOCIAZIONE CULTURALE C.AR.M.E. IN COLLABORAZIONE CON VINTAIL
Dalle ore 10.00 alle ore 18.30 CARME – Centro Arti Multiculturali Etnosociali, Via delle Battaglie 61/1
FIERA DI SANTA MARIA CROCIFISSA DI ROSA
domenica 14/12 su intera giornata
Via Lombroso e via Crocifissa di Rosa
AUGURI ANIMATI – a cura di AVISCO
Ore 9.30 – 12.30 /15.00 – 18.00 Mo.Ca. Sala Diana.
Un laboratorio creativo di animazione in stop motion, in cui ogni partecipante può realizzare il proprio biglietto di auguri natalizio animato. È prevista una quota di partecipazione. Per informazioni e prenotazioni info@avisco.org
NEL TEMPO DI UN PASSAGGIO a cura di BRESCIA MOBILITÀ
piccola rassegna di danza in metro
Ore 15.00 – 18.00 stazione metro di San Faustino
Musical “Sister Act”, “Hercules”, “I know were I’ve been”, “Balloons” – AreaAzione