DOMENICA 14 DICEMBRE 2025

OPERAZIONE NATALE a cura di ASSOCIAZIONE LINGUA MADRE + ÈLIVE TV

Dalle ore 7.00 alle ore 19.00 – Largo Formentone – con palco esibizioni in Piazza Rovetta (in caso di pioggia, Portico Monte di Pietà)

Iniziativa benefica di raccolta fondi e beni da destinare a persone e famiglie.

Previste esibizioni musicali a cura dell’Associazione Musical-mente e interventi di personalità del mondo istituzionale e politico. Saranno presenti varie Associazioni del territorio, a scopo benefico.

BABBO RUNNING a cura di MILLENIUM 2025

Ore 10.00 – Castello di Brescia – partenza area Locomotiva

Manifestazione sportiva podistica a sostegno della Fondazione Scuola Nikolajewka

GIOCHI PER BAMBINI – ARCIRAGAZZI

Dalle ore 14.00 alle ore 17.00 – Piazza Vittoria

I TESORI DEL NATALE BRESCIANO, UN PERCORSO TRA FEDE, ARTE E MERAVIGLIA

Visite guidate gratuite all’arte sacra del Natale

Ore 15.00 – Chiesa di San Giovanni Evangelista

ALLA SCOPERTA DEI SIMBOLI DEL NATALE NELLA CHIESA DI SAN GIOVANNI, SCRIGNO DI BELLEZZA.

Nella chiesa che custodisce la Cappella del Santissimo Sacramento capolavoro del Rinascimento bresciano, andremo alla scoperta, tra meraviglia e devozione, delle immagini tradizionali del Natale che si svelano tra le sue opere.

Informazioni e prenotazioni: e-mail infopoint@comune.brescia.it oppure Whatsapp 3426058111 indicando nome, cognome, recapito telefonico e data della visita di interesse.

VISITE IN MUSEO

Ore 11.00 Museo di Santa Giulia

CASA CREPAX speciale visita guidata accompagnati da uno dei figli del grande illustratore!

Costo: 12 € Durata: ore 1.30 circa

Prenotazioni: Centro Unico Prenotazioni T+39 030 817 4200 | cup@bresciamusei.com

Ore 11.00 Museo di Santa Giulia

PASSEGGIANDO TRA I CAPOLAVORI

Visita guidata alla scoperta delle collezioni e del patrimonio custodito nelle sale del Museo di Santa Giulia.

Costo: 13 € | Prenotazione: Centro Unico Prenotazioni CUP +39 030 817 4200 | cup@bresciamusei.com

Ore 11.00 Grande Miglio, Museo del Risorgimento Leonessa d’Italia

VISITA-GIOCO PER FAMIGLIE CON BAMBINI/E DAI 6 AGLI 11 ANNI alla mostra Elogio della diversità

Costo: € 8 a persona (adulti e bambini) – ingresso in mostra gratuito

Prenotazioni: https://www.admaiora.education/it/dove-lavoriamo/elogio-della-diversita

Ore 15.00 Pinacoteca Tosio Martinengo,

VISITA GUIDATA alla mostra Matthias Stom. Un caravaggesco nelle collezioni lombardee la grande tela Ritratto di Giovan Carlo Doria a cavallo di Pieter Paul Rubens per gli abbonati di abbonamento Musei Lombardia

La visita è gratuita per ogni possessore di Abbonamento Musei che potrà portare con sé un non abbonato che usufruirà gratuitamente della visita guidata (rimane a carico del non abbonato il solo biglietto d’ingresso alla mostra). Prenotazioni abbonamento Musei al link https://shop.abbonamentomusei.it/

Ore 15.00 Grande Miglio, Museo del Risorgimento Leonessa d’Italia

VISITA GUIDATA alla mostra Elogio della diversità

Costo: € 10 a persona – ingresso in mostra gratuito

Prenotazioni: https://www.admaiora.education/it/dove-lavoriamo/elogio-della-diversita

SCUOLE IN MUSICA PALINSESTO NATALIZIO a cura delle BAND DEGLI ISTITUTI SCOLASTICI

Dalle ore 15.00 alle ore 19.00 – Luogo in via di definizione

CONCERTO FINALE DELLA BANDA CITTADINA DI BRESCIA ISIDORO CAPITANIO

dedicato a Giovanni Ligasacchi nel 20° anniversario della scomparsa

Ore 16.00 – Teatro Grande

Musiche di Russell Bennett, Bellini, C. Mandonico, Tamanini, Doss, Martinotti. Dirige Giuliano Mariotti; direttore ospite Claudio Mandonico.

Ingresso con biglietto gratuito da ritirare presso la sede della Banda Cittadina. Per informazioni filarmonicacapitanio.it

VINTAIL SUPERMARKET a cura di ASSOCIAZIONE CULTURALE C.AR.M.E. IN COLLABORAZIONE CON VINTAIL

Dalle ore 10.00 alle ore 18.30 CARME – Centro Arti Multiculturali Etnosociali, Via delle Battaglie 61/1

FIERA DI SANTA MARIA CROCIFISSA DI ROSA

domenica 14/12 su intera giornata

Via Lombroso e via Crocifissa di Rosa

AUGURI ANIMATI – a cura di AVISCO

Ore 9.30 – 12.30 /15.00 – 18.00 Mo.Ca. Sala Diana.

Un laboratorio creativo di animazione in stop motion, in cui ogni partecipante può realizzare il proprio biglietto di auguri natalizio animato. È prevista una quota di partecipazione. Per informazioni e prenotazioni info@avisco.org

NEL TEMPO DI UN PASSAGGIO a cura di BRESCIA MOBILITÀ

piccola rassegna di danza in metro

Ore 15.00 – 18.00 stazione metro di San Faustino

Musical “Sister Act”, “Hercules”, “I know were I’ve been”, “Balloons” – AreaAzione