SABATO 06 DICEMBRE 2025
IL NATALE È…ROCK a cura dell’Associazione Culturale CIELI VIBRANTI
Ore 16.00 Piazzale Stazione Ferroviaria
Gruppo Hula Baby e rock dancers
Un Natale a tutto rock, tra grandi classici e nuove interpretazioni, con un affiatato quartetto di musicisti e i loro ballerini.
I PASTORELLI a cura del CORPO BANDISTICO SANTA CECILIA
Dalle ore 15.00 alle ore 17.00
Esibizione musicale itinerante a tema Natalizio, con sosta in P.tta Vescovado (ore 15.00) – P.tta Sant’Alessandro (ore 16.00) e P.tta A. B. Michelangeli (ore 17.00)
ARTISTI NATALIZI IN ITINERE a cura di BENOW S.C.P.A.
ore 15.00-18.00 da Corsia del Gambero percorrendo Corso Zanardelli vs Via Mazzini
ASSOCIAZIONE CULTURALE C.AR.M.E.
BAO Musica Live
CARME – Centro Arti Multiculturali Etnosociali, Via delle Battaglie 61/1
ATTIVITÀ TRAM POINT a cura di BRESCIA MOBILITÀ
Ore 15.30 – Corso Palestro n. 38/A
I prodotti della nostra terra – a cura di Arthob
Informazioni e iscrizioni al link Tram Brescia | Eventi
GIOCHI PER BAMBINI – ARCIRAGAZZI
Dalle ore 14.00 alle ore 17.00 – Piazza Vittoria
VISITE IN MUSEO
Ore 11.00 Museo di Santa Giulia
VISITA GUIDATA alla mostra Material for an exhibition. Storie, memorie e lotte dalla Palestina e dal Mediterraneo. Durata: ore 1.30 circa | Costo: biglietto di ingresso alla mostra + 5 € servizio guida Prenotazioni: Centro Unico Prenotazioni T. +39 030 817 4200 | cup@bresciamusei.com
Ore 15.00 Museo di Santa Giulia
VISITA GUIDATA alla mostra Mondi, Viaggi, Storie… E Poi C’è Jacovitti. Le illustrazioni dall’archivio di Editrice La Scuola per gli abbonati di abbonamento Musei Lombardia. La visita è gratuita per ogni possessore di Abbonamento Musei che potrà portare con sé un non abbonato che usufruirà gratuitamente della visita guidata (rimane a carico del non abbonato il solo biglietto d’ingresso alla mostra). Prenotazioni abbonamento Musei al link https://shop.abbonamentomusei.it/
ore 15.20 Brixia. Parco archeologico di Brescia romana
VISITA GUIDATA a Victoria Mater. L’idolo e l’icona. Installazione di Francesco Vezzoli.
Costo: € 13 Prenotazioni: Centro Unico Prenotazioni T. +39 030 817 4200 | cup@bresciamusei.com
Il MERCATO EMPORIUM sarà presente in Piazza Loggia dalle ore 10.00 alle ore 18.00