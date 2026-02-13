“Quando competenza, dedizione e lavoro di squadra si mettono insieme, i risultati si raggiungono”. Giorgio Maione, assessore all’ambiente di regione Lombardia, ha sintetizzato così l’avvio della demolizione Caffaro.

“Oggi credo sia una grandissima soddisfazione – ha aggiunto Maione – un grandissimo giorno di festa per Brescia.

“A FINE MANDATO AVREMO BONIFICATO IL 70% DEI SITI LOMBARDI”

Maione ha poi fatto un recap del lavoro fatto in questi ultimi 3 anni sul fronte delle bonifiche in Lombardia. “Abbiamo fatto partire i cantieri di tutti e 16 i siti presenti in Regione Lombardia – ha sottolineato – e arriveremo a bonificarne il 70%. E – ha concluso – in provincia sono partiti tutti i grandi progetti per le situazioni più problematiche e stanno vedendo tutti la risoluzione” .

L’INTERVISTA