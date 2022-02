Il tasso di positività si mantiene stabile oggi in Lombardia al 7.2% proprio come ieri. Questo poiché a fronte di 61.166 tamponi processati nell’ultima giornata i nuovi contagi emersi in territorio regionale sono 4.408.

Di questi sono 528 quelli ricontrati fra Brescia e provincia che anche oggi si conferma seconda in Lombardia per crescita dietro solo al capoluogo Milano (+1.404).

Sul fronte dei ricoveri anche nel bollettino odierno possiamo osservare due riduzioni. Meno 5 nelle terapie intensive che in Lombardia tornano quindi sotto quota cento attestandosi a 98 (ieri erano 103), mentre in area medica la riduzione si fa più corposa con un meno 84 che porta il totale dei ricoveri a 1.103. Era dallo scorso 29 novembre, praticamente tre mesi fa, che le terapie intensive non scendevano sotto i 100. Da quel giorno in poi infatti, iniziò la graduel crescita della quarta ondata, crescita che è proseguita fino alla seconda metà di gennaio.

Sono infine 19 le segnalazioni di decessi attribuibili al covid sul territorio regionale, decisamente meno rispetto a 24 ore fa ma abbiamo visto come negli ultimi giorni questo dato sia il più altalenante e il più restio a ridursi in modo costante. Per il bresciano le segnalazioni sono due: si tratta di due uomini, entrambi di Nave di 85 e 90 anni morti venerdì.

Il bollettino nazionale