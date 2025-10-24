“Io devo fare il presidente Coldiretti per i prossimi tre anni. Sono impegnato sotto questo punto di vista e quindi penso che il mio impegno sia dedicato nei confronti delle imprese agricole che rappresento”.

Così il presidente nazionale di Coldiretti Ettore Prandini ha risposto questa mattina ai giornalisti, a margine dell’inaugurazione della Fiera agricola zootecnica italiana di Montichiari, a una domanda sulle insistenti voci che da tempo lo vedrebbero come possibile successore dell’attuale governatore Attilio Fontana alla guida della Lombardia.

Alla domanda se si tratti quindi di un no, Prandini ha replicato nettamente: “In questo momento assolutamente un no”.