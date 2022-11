La sfida di Capriano Del Colle come terra di grandi vini è vinta.

Guide e concorsi enologici in questo 2022 hanno riconosciuto il grande potenziale dei vini della piccola DOC Capriano del Colle: dai Tre Bicchieri Gambero Rosso, al concorso WOW di Civiltà del Bere, fino al Wine Hunter Award.

CAPRIANO, TERRA DEL VINO

Capriano del Colle vanta una storia secolare di produzione vinicola (già l’agronomo rinascimentale Agostino Gallo raccontava delle coltivazioni a vite sul territorio del Montenetto).



Nel corso del tempo questa è sempre stata legata ad un consumo strettamente agricolo e territoriale.

Negli ultimi anni, però le famiglie si sono trasformate in cantine portando ad una naturale connotazione del territorio con la produzione principe dell’area del Montenetto: il vino.

I PREMI E LA SERATA DI GALA A PALAZZO BOCCA

Il premio Tre Bicchieri Gambero Rosso 2023 è stato ottenuto dal vino “Fausto” Capriano del Colle DOC bianco 2021 di Lazzari, il premio Gold di The Wine Hunter per il vino “Otten3” Capriano del Colle DOC bianco superiore 2018

di San Michele-Danesi.

L’Oro al concorso WOW di Civiltà del Bere per il vino “Montebruciato” Capriano del Colle DOC rosso riserva 2019 di Tenuta La Vigna -Anna Botti e l’Argento al concorso WOW di Civiltà del Bere per il vino rosso “La Bella” 2017 di Paolo Peroni.



Grandi riconoscimenti richiedono una grande serata. Per questo il Sindaco Stefano Sala e l’amministrazione comunale hanno organizzato una cena di gala all’interno dello storico Palazzo Bocca, sede del Comune e luogo simbolo per la cultura.



“Siamo estremamente fieri degli eccellenti risultati ottenuti dai nostri vini.” -ha dichiarato- il Sindaco Stefano Sala “Per il nostro territorio il vino rappresenta la nostra secolare identità culturale, non è quindi esclusivamente un semplice prodotto, ma un simbolo e una bandiera che permette al territorio e ai cittadini di identificarsi in esso. Questi risultati -ha aggiunto Sala- ci permettono di avvicinarci sempre di più alla definizione del grande progetto e sogno dell’amministrazione: Capriano del Colle Borgo Enogastronomico Città del Vino.



” Un progetto – conclude il primo cittadino di Capriano del Colle – condiviso e sostenuto da Regione Lombardia, nella persona dell’amico Assessore all’agricoltura, alimentazione e sistemi verdi Fabio Rolfi, e dall’associazione Colli dei Longobardi strada del vino e dei sapori, nella persona dell’amico Flavio Bonardi, ai quali rivolgo un particolare ringraziamento”.