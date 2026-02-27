Da edificio abbandonato a cuore operativo di gestione delle emergenze. Cascina Lentati torna a vivere e diventa il nuovo quartier generale della Protezione Civile di A2A.

Un investimento da 3 milioni e mezzo di euro per circa 2000 metri quadrati, “in linea – ha detto il vice Presidente della multiutility, Giovanni Comboni – con la mission di vicinanza al territorio. A2A conferma così – ha sottolineato Comboni – la sua vocazione imprenditoriale ma anche sociale”.

LA NUOVA BASE OPERATIVA

Centrale operativa, una sessantina (almeno) di posti letto per i volontari, non bresciani, che saranno attivi durante eventuali emergenze. E poi: cucina, refettorio, spogliatori, uffici per il coordinamento, sale riunioni, spazi per la formazione dei volontari. All’esterno, ricoveri per i mezzi operativi, magazzini attrezzati e container pronti alla partenza immediata.

La posizione è strategica: a ridosso della Tangenziale Sud e vicina agli svincoli autostradali. In caso di emergenza, ogni minuto conta. E questa sede nasce proprio per ridurre i tempi di intervento, con la possibilità di diventare anche Centro Operativo Misto per la gestione coordinata delle crisi sul territorio.

La struttura sarà il punto di riferimento per i circa 160 volontari dell’Associazione Volontari di Protezione Civile del Gruppo A2A, realtà riconosciuta a livello nazionale e iscritta all’elenco del Dipartimento della Protezione Civile presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri.

OPERATIVITÁ: A PRIMAVERA INOLTRATA

“Ora abbiamo bisogno solo del tempo necessario per il trasferimento dei mezzi – sottolinea Roberto Corona, Presidente Associazione Volontari Protezione Civile di A2A – e l’installazione logistica delle attrezzature. Realisticamente 2/3 mesi”.

IL NOSTRO VIAGGIO ALL’INTERNO DELLA NUOVA STRUTTURA – VIDEO

DAL DEGRADO ALLA RINASCITA

Cascina Lentati è una testimonianza del passato agricolo della zona sud di Brescia. Dopo gli anni Trenta era rimasta inutilizzata per decenni. Acquistata nel 1988 da ASM, nel 2019 il Gruppo A2A ha scelto, d’intesa con il Comune, di avviare un recupero completo.

Prima il consolidamento strutturale, poi la riorganizzazione degli spazi interni e la realizzazione di nuovi impianti: elettrici, idrici, fognari, teleriscaldamento, sicurezza e rete dati. Un percorso lungo, iniziato nel 2020 e completato oggi.

LE SPECIFICITÀ DELLA PROTEZIONE CIVILE A2A (EX ASM E AEM)

La Protezione Civile A2A è specializzata nel supporto tecnico su reti di energia elettrica, gas e acqua, intervenendo per la messa in sicurezza e il ripristino dei servizi essenziali dopo calamità. Accanto a questo, attività ambientali come il monitoraggio del dissesto idrogeologico e le bonifiche fluviali. Nel 2025 l’associazione ha ricevuto da Regione Lombardia il Premio Zamberletti per la capacità di sviluppare progetti innovativi e inclusivi.