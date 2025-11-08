“Dove nasce il futuro dell’Italia? La sfida del buon governo dei territori.” È il titolo dell’incontro promosso da Centopiazze, in programma oggi pomeriggio, sabato 8 novembre alle 16.30 all’Auditorium Capretti dell’Istituto Artigianelli (via Piamarta 6, ingresso auto da via Brigida Avogadro 1).
Sul palco ne discuteranno la sindaca di Brescia Laura Castelletti, la sindaca di Genova Silvia Salis, il vicepresidente del Consiglio regionale Emilio Del Bono e il deputato Fabrizio Benzoni. A moderare sarà la presidente di Centopiazze Silvia Gares.
L’appuntamento vuole essere un momento di dialogo sulle sfide del governo locale e sul ruolo dei territori nel disegno politico nazionale, partendo dall’esperienza di chi amministra città e regioni.
Centopiazze – associazione di cultura politica riformista ed europeista, con radici civiche – intende offrire un’occasione di confronto aperto su buone pratiche, progetti e visioni per un’Italia più vicina ai cittadini.
L’incontro è aperto alla cittadinanza.