Pechino, 05 giu 14:51 – (Xinhua) – Partendo da un inizio positivo nel primo trimestre del 2025, l’economia cinese continua a fare progressi costanti, ha dichiarato Ding Lin, funzionario della Commissione nazionale per lo sviluppo e la riforma.

Intervenendo all’ultima puntata della China Economic Roundtable, un talk show per tutti i media organizzato dall’agenzia di stampa Xinhua, Ding ha osservato che, nonostante un ambiente esterno complesso, l’economia cinese è rimasta resiliente. In particolare, indicatori chiave come la produzione industriale, il settore dei servizi, la domanda interna e le esportazioni hanno mostrato una crescita robusta.

Ding ha sottolineato il dinamismo innovativo della Cina, citando la crescita del 10% del settore manifatturiero ad alta tecnologia ad aprile, quasi 4 punti percentuali in più rispetto al tasso di crescita industriale complessivo del Paese.

Ding ha anche evidenziato l’accelerazione dello sviluppo di settori come i droni, i veicoli a nuova energia, l’intelligenza artificiale e i robot umanoidi.

“In generale, con la rapida attuazione delle misure a favore della crescita, i loro effetti continueranno ad emergere, promuovendo ulteriormente lo sviluppo economico di alta qualità del Paese”, ha aggiunto Ding.

Nel primo trimestre del 2025, il PIL cinese è cresciuto del 5,4% su base annua. (Xin)

