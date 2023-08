Una stazione satellitare a terra di telerilevamento a Kashgar, nella regione autonoma nord-occidentale cinese uigura dello Xinjiang, è dotata di capacità di osservazione multisatellite, per tutte le condizioni climatiche e per tutto il giorno, secondo quanto comunicato ieri dall’Aerospace Information Research Institute, sotto il controllo dell’Accademia delle scienze cinese.

La stazione a terra sta attualmente svolgendo compiti di ricezione dati per tutti i satelliti cinesi di osservazione del territorio e di scienza spaziale, nonché compiti di misurazione e controllo per dozzine di satelliti, ha dichiarato Wang Jianping, responsabile della stazione, aggiungendo che ha servito più di 100 missioni satellitari in orbita.

Una serie di indicatori tecnici del sistema di ricezione, misurazione e controllo dei dati satellitari della stazione hanno raggiunto un livello avanzato internazionale, ha dichiarato Wang.

La costruzione della stazione è iniziata nel 2006. E, entro la fine del 2007, la prima serie di sistemi di osservazione è stata allestita e messa in funzione.

Attualmente, la stazione dispone di sette serie di sistemi di ricezione dati. Entro la fine del 2023, dovrebbero essere messe in funzione un totale di 12 serie.

Il sistema di antenne della stazione è in grado di sostenere diverse modalità di codifica-decodifica e modulazione-demodulazione, mentre la velocità di codifica di un singolo canale può raggiungere i 2.000 Mbps.

La stazione di Kashgar fornisce un sostegno scientifico allo sviluppo sociale ed economico della regione, come l’elaborazione di dati di informazioni geografiche e il monitoraggio con telerilevamento di colture e disastri, ha dichiarato Wang. (Xin) © Xinhua