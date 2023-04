Cinque incontri per scoprire “le forme dell’aiuto” a Brescia

“Le forme dell’aiuto” sono cinque appuntamenti che vogliono rendere visibile l’invisibile, ovvero le forme dell’aiuto provenienti da enti di volontariato locali, dall’Associazione Culturale Amici di Bottonaga e dal Punto Comunità Don Bosco. Nella comunità in cui viviamo sempre più globalizzata è importante supportarsi reciprocamente, in un rapporto di fratellanza.

Tutti gli appuntamenti

Il 21 aprile alle 20.30, all’auditorium san Barnaba, Brescia – Corso Magenta 44 – ci sarà l’incontro “Cosa ci faccio qui. Un camminatore nel disagio” con il giornalista Domenico Iannacone, che ha scovato nelle periferie della città le persone che resistono. Al centro del discorso l’ambiente, la legalità, l’immigrazione, e l’accoglienza, che diventano i sentieri attraverso i quali vengono tracciate le storie dei protagonisti.

Mentre il 28 aprile alle 20.30, al Centro Culturale Islamico di Brescia, Brescia – via Corsica 361 – verrà presentato “La comunità dell’aiuto”. Dove verranno celebrate le organizzazioni religiose, le parrocchie, gli oratori, e i diversi luoghi d’incontro di fedeli di varie fedi che molte volte sono caratterizzati da un importante lavoro di supporto concreto e gratuito verso l’altro.

A seguire il 5 maggio alle 20.30, nell’aula magna II SS “Andrea Mantegna”, Brescia – via Fura 96 – si terrà l’incontro “La relazione d’aiuto, aspetti psicologici e psicosociali”. Si parlerà delle conseguenze che la pandemia ha portato con sé e si cercherà di rispondere a degli interrogativi al fine di indagare e conoscere meglio la relazione d’aiuto riferita ai disturbi mentali.

Il 12 maggio alle 20.30, all’oratorio Santa Maria In Silva, Brescia – Via Sardegna 24 – ci sarà “Operai/Operaie dell’aiuto”. Un incontro per celebrare tutti coloro che operano per rispondere ai bisogni della società.

Infine il 19 maggio, nel salone parrocchiale don Bosco, Brescia – piazza Giovanni XXIII – ci sarà “L’aiuto istituzionale”, fatto dalle istituzioni, che devono essere accompagnate da una solidarietà cittadina. Qui verrà spiegata l’importanza dei servizi sociali e dell’attività di volontariato.