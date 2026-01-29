Portare l’Agenda 2030 dentro le decisioni quotidiane dei Comuni. È questo l’obiettivo del progetto VITA – Visione Integrata per il Territorio, presentato a Castrezzato e rivolto agli enti locali della rete Pianura Sostenibile, per accompagnarli nella pianificazione di politiche ambientali e di sviluppo realmente applicabili a livello locale.

Il progetto è promosso da Fondazione Cogeme ets insieme all’Università degli Studi di Brescia, con il coinvolgimento di Regione Lombardia, e punta a rafforzare il ruolo dei Comuni – soprattutto quelli di piccole dimensioni – nella traduzione concreta delle strategie di sostenibilità.

LE INTERVISTE

IL PROGETTO E GLI OBIETTIVI

Avviato nel novembre 2025 e finanziato dal Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica, VITA è un percorso biennale che accompagnerà i Comuni fino al 2027. Il cuore dell’iniziativa è il supporto alla costruzione di Documenti Unici di Programmazione coerenti con l’Agenda 2030, la Strategia nazionale e quella regionale per lo sviluppo sostenibile.

Accanto all’analisi dei DUP, il progetto prevede il coinvolgimento diretto degli attori del territorio attraverso strumenti partecipativi come il Living Lab e la Comunità di Pratica, con l’obiettivo di favorire una governance condivisa e più efficace.

DALLA SPERIMENTAZIONE AGLI STRUMENTI OPERATIVI

VITA si articola in cinque azioni integrate: dall’analisi comparata delle strategie di sostenibilità ai diversi livelli istituzionali, allo sviluppo di un caso studio pilota, fino alla realizzazione di linee guida operative e di un web tool a libero accesso per la condivisione di buone pratiche.

Durante l’incontro di Castrezzato è stato illustrato anche il percorso di adesione al progetto, sia per i Comuni che vorranno partecipare come casi studio sia per quelli interessati come stakeholder territoriali. Un’opportunità che, secondo i promotori, consentirà di rafforzare le competenze amministrative e rendere più concrete le politiche ambientali, in continuità con il percorso avviato da Pianura Sostenibile.