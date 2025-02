Per San Valentino i fiori saranno nelle mani di oltre un innamorato su due (54%) tra coloro che faranno regali per l’occasione. È quanto emerge da un sondaggio Coldiretti diffuso in occasione della festa degli innamorati, con l’omaggio floreale al primo posto tra le scelte.

In Lombardia, ma anche nella provincia di Brescia, i florovivaisti sono pronti a esaudire le richieste, spiega Coldiretti Brescia. Tra i fiori più ricercati le rose rimangono le preferite, anche di colori diversi sebbene quelle più gettonate si confermano le classiche rosse. Non manca però chi acquista tulipani, ranuncoli, oltre alle orchidee. Nei bouquet si cercano combinazioni diverse, ma quasi sempre completate da rose.

Per mantenere più a lungo il dono d’amore – suggerisce Coldiretti – è bene, una volta giunti in casa, accorciare il gambo tagliando i 3-4 centimetri finali dello stelo con un coltello affilato e con un taglio netto e obliquo. Meglio evitare di usare le forbici, che schiaccerebbero i canali di transito dell’acqua all’interno del fiore. Inoltre va cambiata l’acqua ogni giorno, e bisogna fare attenzione a che sia sempre fresca e pulita.

Ci sono anche piccoli segreti come quello di sciogliere nell’acqua un’aspirina o 3-4 gocce di candeggina per litro d’acqua al fine di impedire la formazione di batteri. Inoltre – conclude Coldiretti – va evitata l’esposizione alla luce diretta e le correnti d’aria sia calda sia fredda e la vicinanza a fonti di calore. Infine è bene tenere i fiori lontani dalla frutta che ne accelera la maturazione e ne accorcia la vita.