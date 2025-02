È il momento di tornare a immergersi nella folla, nel fiume di bresciani che tradizionalmente decide di vivere il giorno dei Santi Patroni Faustino e Giovita nella processione laica fra le bancarelle della Fiera. E, come ogni anno, anche in questo 2025 le bancarelle non mancheranno: saranno infatti oltre 600.

Per essere più precisi saranno 602 di cui 600 riservate ai classici venditori ambulanti e le restanti 2 a produttori agricoli. Sui banchi si potrà davvero trovare di tutto: vestiti, accessori, cibo, artigianato, prodotti per la casa, bigiotteria, libri, quadri, giocattoli, gli immancabili dolciumi (primo fra tutti il celebre tirapicio). Insomma, chi più ne ha più ne metta.

Una Fiera, quella di San Faustino, che non perde il suo smalto visto che di richieste ne sono arrivate ben più degli spazi a disposizione. 720 commercianti un po’ da tutta Italia dal Trentino alla Puglia, dal Friuli alla Sardegna.

La Fiera, aperta dalle 8 alle 22, si snoderà fra via San Faustino, piazza Loggia, largo Formentone, piazzetta Bella Italia, piazza Vittoria, via X Giornate, via IV Novembre, via Alessandro Volta, via della Posta, Monte di Pietà, contrada del Carmine, rua Sovera, via Elia Capriolo, via Gramsci, via XXIV Maggio e corso Zanardelli. Sarà suddivisa in quattro zone, ciscuna delle quali è stata contraddistinta da un colore (zona azzurra – via San Faustino; zona rosa – piazza Loggia; zona gialla – piazza Vittoria e via Gramsci; zona verde – via X Giornate e corso Zanardelli).

Per garantire la sicurezza Areu ha allestito numerosi punti di assistenza nei quali saranno presenti medici, equipe sanitarie, soccorritori a piedi, ambulanze. Le postazioni saranno collocate in via San Faustino all’angolo con via Porta Pile, in piazzetta Carmine, in largo Formentone, in corso Zanardelli all’angolo con via Mazzini e in via Moretto all’angolo con via Gramsci. Le postazioni dei Vigili del Fuoco saranno in via San Faustino all’angolo con via Porta Pile, in largo Formentone e in via Gramsci all’angolo con via Moretto. In piazza Mercato sarà presente una postazione della Protezione Civile come unità mobile del Coc (Centro Operativo Comunale).

Durante la manifestazione, suddivisi tra più turni, saranno inoltre in servizio circa 168 agenti coadiuvati da 104 volontari.

Trasporto pubblico

In occasione della festività dei Santi Patroni Faustino e Giovita, sarà possibile raggiungere la Fiera senza problemi di traffico o di ricerca del parcheggio grazie ai servizi di Brescia Mobilità.

Gli autobus seguiranno l’orario previsto nei giorni feriali, ad eccezione delle corse scolastiche che non verranno effettuate e che possono essere consultate, insieme a tutti gli orari delle linee autobus, sul sito www.bresciamobilita.it nella sezione “Orari”.

Per permettere a tutti di raggiungere la Fiera in modo semplice, veloce e conveniente, la metropolitana sarà aperta fino all’1 di notte e i treni transiteranno con frequenza maggiore rispetto ai giorni festivi ordinari.

Per chi arriva in città con l’auto sono a disposizione i parcheggi scambiatori: l’auto può essere lasciata nei parcheggi di Sant’Eufemia – Buffalora e Poliambulanza (per chi arriva dalla zona sud) oppure nei parcheggi di Prealpino e Casazza (per chi arriva dalle zone a nord di Brescia) e in pochi minuti in metro si raggiungono le fermate di Vittoria e San Faustino, nel cuore della città.

In più, utilizzando il ticket di questi parcheggi per viaggiare in metro, timbrandolo ad ogni utilizzo dei mezzi pubblici, si pagheranno solo le corse effettuate e la sosta auto sarà gratuita.

Vittoria Park sarà invece chiuso al pubblico, abbonati compresi, dalle ore 23.45 di venerdì 14 febbraio fino alle ore 6.00 di domenica 16 febbraio. In alternativa, è possibile utilizzare i vicini parcheggi di Autosilouno, Fossa Bagni e Randaccio, di cui si può verificare in anticipo la disponibilità di posti attraverso Bresciapp!.

Anche Bicimia, il servizio di bike sharing con 95 postazioni in tutta la città, sabato 15 febbraio sarà regolarmente attivo, ad eccezione delle postazioni di San Faustino, Piazza Rovetta e Corso Zanardelli che dalle ore 18.00 del 14 febbraio e fino alle ore 7.00 del 17 febbraio non saranno a disposizione in modo da consentire lo svolgimento della Fiera.

Raccolta rifiuti

Aprica è pronta a schierare operatori e mezzi per garantire la pulizia della città in occasione della Fiera dei Santi Patroni Faustino e Giovita. Come ogni anno le 600 bancarelle che si snoderanno per il centro città, attireranno decine di migliaia di persone. La fiera è da sempre l’evento più partecipato della città di Brescia. Aprica, società del Gruppo A2A che si occupa di raccolta rifiuti e igiene urbana, ha già predisposto il piano per la corretta gestione dei rifiuti durante la giornata e per la pulizia delle vie del centro nella notte tra il 15 e il 16 febbraio.

Il piano prevede alcune azioni preliminari. Agli ambulanti sono state date, ad esempio, precise indicazioni affinché effettuino un’appropriata raccolta differenziata, soprattutto di carta e plastica, posizionando in maniera ordinata i materiali, così da facilitare la successiva raccolta. Già dalle prime ore del mattino gli operatori di Aprica effettueranno il ritiro di carta, cartoni e degli imballaggi della merce esposta.

Durante la manifestazione, l’obiettivo è quello di una gestione ordinata e differenziata dei rifiuti. Lungo il serpentone della fiera, in 30 punti strategici, saranno posizionati contenitori carrellati da 240 litri: ciascuna postazione avrà un contenitore per la plastica, uno per carta e cartone, uno per l’indifferenziato. Inoltre, in 5 di questi punti, dove sono concentrati i fast food, verranno aggiunti altrettanti carrellati per la raccolta differenziata del vetro. Quindici postazioni saranno raggiungibili da autocarri con vasca per relativo svuotamento al bisogno, le altre 15 saranno gestite da operatori a piedi mantenendo un presidio ed uno svuotamento cadenzato. In piazza Duomo, Largo Formentone, Pozzo dell’Olmo e piazza del Mercato saranno presenti degli auto-compattatori dove saranno collettati i rifiuti raccolti sull’intero circuito fieristico. Inoltre, sessanta cestini saranno spostati nelle vie limitrofe alla fiera, così da creare punti di conferimento trasversali aggiuntivi rispetto al percorso principale.

La sera del 15 febbraio, terminata la fiera, scatterà l’operazione pulizia. Dalle ore 22.00, compatibilmente con la liberazione degli spazi da parte degli ambulanti, mezzi e operatori di Aprica si metteranno all’opera partendo dalle aree più esterne, quindi via Gramsci e piazzale Cesare Battisti, per poi convergere verso le piazze del centro storico.

Per ripulire vie e piazze saranno in servizio operatori appiedati, spazzatrici, autocarri a vasca ribaltabile e compattatori per la raccolta dei rifiuti in forma differenziata di carta/cartoni, plastica e vetro, oltre al consueto rifiuto indifferenziato.