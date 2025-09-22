Il lungolago Cesare Battisti di Desenzano del Garda si è colorato di giallo sabato sera per la prima edizione della “Notte Gialla Coldiretti”, che ha richiamato centinaia di cittadini e turisti tra sapori, musica e tradizione agricola.

Fin dal pomeriggio il Mercato di Campagna Amica e i food truck hanno animato la passeggiata, offrendo degustazioni e la possibilità di incontrare direttamente i produttori. In tutto erano presenti 35 gazebo gialli con aziende provenienti da varie province lombarde e dal Veneto.

“Abbiamo portato nel cuore di Desenzano un evento capace di unire convivialità e conoscenza diretta delle imprese agricole”, ha commentato Laura Facchetti, presidente di Coldiretti Brescia, sottolineando anche la collaborazione del Comune.

Alle 18 il taglio del nastro ha dato spazio al momento istituzionale, con la partecipazione di autorità locali, rappresentanti politici e del mondo agricolo, tra cui il presidente nazionale Ettore Prandini e Dominga Cotarella, presidente di Terranostra e Campagna Amica. Quest’ultima ha rimarcato come la manifestazione sia “un’occasione concreta per valorizzare il ruolo centrale dell’agricoltura nella vita di tutti”.

La serata si è chiusa in festa con il dj set “Italianissima” di Radio Bruno, che ha trasformato il lungolago in una pista a cielo aperto. Un esordio che ha confermato la forza della filiera agricola bresciana nel promuovere qualità, sostenibilità e convivialità.