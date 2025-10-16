Un nuovo passo per valorizzare la miniera Sant’Aloisio di Collio Valtrompia. La Giunta di Regione Lombardia ha approvato un finanziamento di 69.600 euro per completare la trasformazione del sito minerario in un’attrazione turistica e culturale accessibile a tutti.

Il contributo servirà per l’acquisto di un trenino turistico composto da una locomotiva e tre vagoni, uno dei quali attrezzato per il trasporto di persone con disabilità, così da permettere a visitatori e turisti di percorrere in sicurezza l’antico tracciato ferroviario che collega la miniera al centro abitato.

“Con l’approvazione di questo finanziamento mettiamo il tassello finale per la piena valorizzazione della miniera Sant’Aloisio. Questi fondi saranno decisivi per l’acquisto del trenino, un servizio che consentirà ai turisti e ai cittadini di percorrere in sicurezza l’antico tracciato ferroviario – ha dichiarato l’assessore all’Ambiente e Clima Giorgio Maione – Trasformare il nostro patrimonio minerario dismesso in un’opportunità di sviluppo turistico e culturale, rendendolo pienamente accessibile a tutti, rimane una nostra priorità”.

I 69.600 euro si aggiungono a un precedente finanziamento regionale di circa 258.000 euro. Le risorse extra sono state richieste dal Comune per coprire l’aumento dei costi dei materiali registrato dopo la pandemia, garantendo così la piena fruibilità del percorso.