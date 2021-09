Un numero importante di tamponi quello dell’ultima giornata in Lombardia: ben 74.638 che hanno portato alla scoperta di 765 nuovi contagi, per un tasso di positività che si attesta all’1.02%.

Di questi nuovi casi 90 sono relativi a Brescia e provincia, secondo incremento regionale dopo Milano che arriva a 287 contagi. Seguono poi Monza con un +83, Bergamo con un +58 e Varese con un +54.

Sono due i decessi attribuibili al covid segnalati nelle ultime 24 ore in Lombardia, nessuno relativo al nostro territorio. Per quanto concerne infine i ricoveri tornano a calare i posti letto occupati in terapia intensiva che con un meno 2 passano da 59 a 57, mentre con un +11 crescono quelli in area medica che toccano quota 438.