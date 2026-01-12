Gilet catarifrangenti gratuiti e un decalogo di regole semplici ma decisive per chi ogni giorno si sposta a piedi o in bicicletta per andare al lavoro. È il cuore di “VEDIMI! CONdividiamo la strada della vita”, la nuova campagna lanciata da Confartigianato Imprese Brescia e Lombardia Orientale insieme all’associazione “CONdividere la strada della vita”.

L’OBIETTIVO DELLA CAMPAGNA

L’obiettivo è chiaro: rendere più visibili e più sicuri i lavoratori nei momenti più critici della giornata, quando ancora è buio o la luce scarseggia, lungo strade extraurbane, industriali o di valle. Proprio in quei tragitti si registra ogni anno un numero ancora troppo alto di incidenti.

Per questo Confartigianato metterà a disposizione delle imprese associate gilet catarifrangenti brandizzati, da consegnare ai dipendenti, e un vademecum in formato A3 con dieci regole pratiche per ridurre i rischi negli spostamenti quotidiani. Materiali che saranno diffusi fin da oggi tramite newsletter, sito, social e nei mandamenti del territorio.

“MASSETTI, LA SICUREZZA SUL LAVORO INIZIA DAL TRAGITTO CASA-LAVORO”

Il Presidente di Confartigianato Brescia e Lombardia Orientale, Eugenio Massetti, ha sottolineato come “la sicurezza non finisca quando termina il turno di lavoro”. Un concetto condiviso da Roberto Merli, presidente di “CONdividere la strada della vita”, che ha sottolineato come la prevenzione sia l’unico vero strumento per evitare nuove vittime.

Tra i primi ad aderire all’iniziativa c’è Ivan Salvatti, imprenditore di Lumezzane, convinto che la tutela dei lavoratori debba estendersi oltre i confini dell’azienda: “Essere visibili può fare la differenza. Non è un obbligo, è una scelta di responsabilità”.

“VEDIMI!” vuole proprio questo: accendere una luce — letteralmente e simbolicamente — sulla sicurezza di chi ogni giorno percorre le strade per lavorare.