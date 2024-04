Weekend di congressi per le lezioni locali di Azione in Valtrompia: nella sede della Comunità Montana a Gardone, si sono infatti celebrati per Collio, Sarezzo, Lumezzane, Pezzaze e Bovezzo.

I nuovi Segretari sono Rudi Gatta per Sarezzo, Francesco Reguitti per Lumezzane, Federica Taccanini per Bovezzo, Giacomo Bonomini per Collio e Marco Dessi per Pezzaze. A Collio, Pezzaze e Bovezzo i neo segretari sono under 30: 24 anni Bonomini, 23 Taccanini e 21 Dessi.

“La Val Trompia è un territorio strategico per la crescita di Azione nella nostra Provincia – ha dichiarato il segretario provinciale Marco Garza – Da questi congressi partiamo con rinnovato slancio, per dare in nostro contributo all’elezione di Caterina Avanza nel Parlamento Europeo, ma soprattutto per portare nelle amministrazioni locali i valori di concretezza e buongoverno su cui si fonda il nostro partito”.

Presente anche il deputato e egretario regionale Fabrizio Benzoni: “È un lavoro di radicamento che Azione ha avviato e che qui in Lombardia sta dando grandi frutti – ha detto Benzoni – Dopo i congressi provinciali e quello regionale, oltre 10 comuni sono riusciti ad arrivare a questo traguardo. Questo a dimostrazione che Azione trova terreno fertile nel nostro territorio e che qui facciamo la differenza. Ora il focus è sulle elezioni europee: cercheremo di portare a casa un buon risultato, anche grazie a tutte le nuove dirigenze locali”.

Europee, ma anche Comunali. Infatti in quattro dei cinque Comuni a congresso si voterà a giugno per eleggere il Sindaco. A Sarezzo Gatta ha fatto sapere che alcuni candidati saranno presenti all’interno delle liste civiche, mentre Reguitti per Lumezzane ha annunciato il sostegno al candidato Valeriano Gobbi rinunciando di fatto a una lista partitica. Federica Taccanini correrà invece per un posto in Consiglio comunale a Bovezzo.

“Azione crede in una politica radicata sul territorio, fra le persone, vicina agli amministratori – ha commentato il consigliere regionale Massimo Vizzardi – Come partito giovane questa è la strada che ci siamo dati per crescere. I congressi territoriali vanno in questa direzione: costruire con forza e costanza una rinnovata classe politico-amministrativa che sappia dare risposte concrete ai bisogni dei cittadini e dei territori”.