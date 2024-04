“Si parte per un’Europa molto più pragmatica e vicina ai cittadini”, così Caterina Avanza a Brescia, candidata alle Europee in Azione ha esordito alla presentazione della sua candidatura al Museo Mille Miglia.

Caterina Avanza nella lista dei candidati di Azione per Bruxelles è l’esperta in agricoltura. Dossier che segue da anni e dei quali ha piena conoscenza e padronanza. Fa quindi parte di quella che Carlo Calenda ha definito la “migliore lista di tutti per le europee”

L’Europa deve essere più a fianco delle aziende, secondo Avanza, ripercorrendo la sostenibilità ma non a discapito della produttiva. “Vanno quindi investite finanze in scienza e ricerca”

Si parla di una semplificazione della Pac e ci sono delle spinte molto importanti per ridurre il budget, ma Azione è contraria, “la Politica Agricola Comune se fatta come si deve dà i suoi risultati, allo stesso tempo però l’Italia deve semplificare anche l’implementazione della Pac perché se non implementiamo come si deve i soldi tornano a Bruxelles e se tornano vengono tagliati i budget – conclude Avanza – Quindi lavoriamo tutti insieme per raggiungere questo risultato”.

L’intervista a Èlive