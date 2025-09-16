Remedello, Sarezzo, Lumezzane e Orzinuovi sono i Comuni bresciani premiati nel contest fotografico della Giornata del Verde Pulito 2025, promosso da Regione Lombardia. I riconoscimenti sono stati consegnati ieri a Palazzo Lombardia dall’assessore all’Ambiente e Clima Giorgio Maione.

Remedello si è classificato secondo tra i piccoli Comuni (meno di 5.000 abitanti), Sarezzo ha conquistato il secondo posto tra i medi (tra 5.000 e 15.000 abitanti) e Lumezzane ha vinto la categoria dei grandi Comuni (oltre 15.000 abitanti). A Orzinuovi è stata assegnata la menzione speciale per il progetto “La piazza diventa green”, che ha trasformato il centro storico in un laboratorio di sostenibilità con installazioni artistiche, eventi e spazi partecipativi.

Il contest, collegato alla Giornata del Verde Pulito svoltasi lo scorso 18 maggio, ha coinvolto cittadini, associazioni e amministrazioni locali. Le fotografie vincitrici, votate sui social di Regione Lombardia, hanno saputo raccontare in modo creativo l’importanza della tutela ambientale.

Durante la premiazione l’assessore Maione ha ricordato come i territori abbiano un ruolo decisivo nella transizione ecologica e come i social network possano essere uno strumento efficace per diffondere buone pratiche ambientali.

I Comuni primi classificati avranno a disposizione una vetrina speciale il 21 gennaio 2026, sempre a Palazzo Lombardia, per presentare i propri progetti attraverso video, racconti e performance pubbliche.

La premiazione

I premiati

Comuni piccoli (meno di 5.000 abitanti)

1 Comune di Aprica (SO)

2 Comune di Remedello (BS)

3 Comune di Ballabio (LC)

Comuni medi (tra 5.000 e 15.000 abitanti)

1 Comune di Olginate (LC)

2 Comune di Sarezzo (BS)

3 Comune di Asola (MN)

Comuni grandi (più di 15.000 abitanti)

1 Comune di Lumezzane (BS)

2 Comune di Bareggio (MI)

3 Comune di Garbagnate Milanese (MI)

Menzione speciale