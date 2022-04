Flessione nei ricoveri in terapia intensiva, sette pazienti in più negli ospedali lombardi in area medica. Il tasso di contagiosità nella nostra regione rimane al 14%, in linea con i giorni precedenti.

Nel bresciano i nuovi casi di positività al Covid sono 1.149 mentre in Lombardia 9.195.

Rimane importante il numero dei decessi per Covid nell’intera regione: altri 36 morti. Uno è nella nostra provincia, a Gavardo. La vittima è un 85enne.