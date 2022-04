In Lombardia sono ricoverati due bambini con epatite a eziologia ignota.

La notizia è stata diffusa dall’Assessorato al Welfare di Regione Lombardia che ha comunicato di aver trasmesso al ministero della Salute la segnalazione del ricovero.

“I due bambini – prosegue la breve nota dell’assessorato regionale al welfare- attualmente sono ricoverati in osservazione, non sono in pericolo di vita”.

Il direttore generale Prevenzione del Ministero della Salute, Giovanni Rezza, ha confermato che “In Europa, in particolare nel Regno Unito, sono stati segnalati diversi casi di epatite acuta da causa non nota, soprattutto in bambini di età inferiore ai 10 anni. A seguito di queste segnalazioni, anche in Italia il ministero della Salute si è prontamente attivato sin dal 14 aprile per informare ed aggiornare costantemente le Regioni e stimolarle anche a segnalare eventuali casi sospetti in base ai criteri dell’Organizzazione mondiale della sanità”.

“Sono arrivate segnalazioni – ha aggiunto Rezza- e su queste si sta indagando in maniera molto approfondita”