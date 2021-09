Sono 594 i nuovi casi di Covid-19 registrati in Lombardia nelle ultime 24 ore, a fronte di 49.658 tamponi effettuati che portano il totale da inizio pandemia a 14.017.872.

Stando ai dati del bollettino quotidiano della Regione, i nuovi decessi sono due per un totale complessivo pari a 33.947.

I ricoverati in terapia intensiva sono attualmente 59, uno in più di ieri, mentre calano nei reparti ordinari dove si trovano 391 persone, quattro in più rispetto a ieri.

In Lombardia Milano è la provincia con più casi: 179 di cui 64 a Milano città.

Seguono Varese (88), Brescia (74), Monza e Brianza (68), Bergamo (38), Como (29), Pavia (25), Lecco (22), Mantova (14), Cremona (12), Lodi (11) e Sondrio (9).

