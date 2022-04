Scende il tasso di positività della Lombardia. A fronte di 67.523 test analizzati infatti, sono 8.723 i nuovi contagi covid emersi in regione per un tasso di positività che si attesta al 12.9%.

Nonostante ciò, Brescia, anche oggi, si trova al secondo posto per nuovi contagi con un +1.056, sempre in coda a Milano che si aggira intorno ai 2.800 contagi. Nessuna provincia supera gli 850 contagi.

Un lieve calo anche nel numero dei ricoveri. Ci sono infatti 3 pazienti in meno in terapia intensiva (totale 40) mentre in area medica il numero dei ricoverati è leggermente salito (totale 1.149). In diminuzione rispetto a ieri anche il numero delle segnalazioni di decessi attribuibili al covid: nell’ultima giornata sono 15 sul territorio lombardo.