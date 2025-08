Il mercato delle auto usate in Lombardia continua a correre, e Brescia si conferma tra le province più attive. Secondo l’Osservatorio di AutoScout24 – su dati ACI – nei primi sei mesi del 2025 nella nostra provincia sono stati registrati 36.252 passaggi di proprietà netti, con un incremento dello 0,7% rispetto allo stesso periodo del 2024.

Prezzi e alimentazioni

Il quadro complessivo lombardo mostra un calo del prezzo medio del 5,1%, che si attesta sui 22.440 euro. Diesel (45,5%) e benzina (37,8%) restano le alimentazioni più diffuse in regione, mentre l’elettrico fatica a imporsi e si ferma all’1,7% delle richieste.

Golf regina dell’usato

Anche a Brescia, come nel resto della Lombardia, la Volkswagen Golf è l’auto più cercata. Tra le ibride spicca la Toyota Yaris, mentre tra le elettriche guida la Tesla Model 3.

Brescia seconda solo a Milano

Nel primo semestre 2025, i passaggi di proprietà in Lombardia sono stati 258.855, con una crescita dell’1,9% su base annua. Milano è la provincia con il maggior numero di transazioni (72.855), ma Brescia è seconda assoluta, davanti a Bergamo e Varese: un segnale chiaro di un mercato dell’usato vivace anche sul nostro territorio.

Nel primo semestre del 2025, secondo l’elaborazione di AutoScout24 su base dati ACI, la classifica delle province della Lombardia per numero di passaggi di proprietà netti vede in testa Milano con 72.855 atti (+1,1% rispetto al 2024), seguita da Brescia con 36.252 (+0,7%), Bergamo con 29.467 (+3,9%), Varese con 24.029 (+3,4%), Monza Brianza con 22.394 (+3,7%), Pavia con 16.246 (+2,7%), Como con 16.165 (-0,6%), Mantova con 12.014 (+0,5%), Cremona con 9.572 (+0,6%), Lecco con 8.743 (+4,9%), Lodi con 6.046 (+2,0%) e Sondrio con 5.074 (+2,2%). Lecco è la provincia che registra la crescita maggiore.

Più auto cinesi

Accanto ai modelli più noti, anche sul mercato dell’usato regionale si fa strada una tendenza che riflette i cambiamenti in atto a livello nazionale. Se da un lato i brand europei continuano a dominare le preferenze degli utenti, dall’altro cresce l’interesse verso marchi emergenti di origine orientale, in particolare cinesi.

Si tratta di un fenomeno ancora marginale nei volumi complessivi, ma in rapida espansione: nel primo semestre del 2025, a livello nazionale, i lead mensili generati da annunci di auto orientali su AutoScout24 sono cresciuti del 90,7% rispetto allo stesso periodo del 2024.

Tra i modelli che suscitano maggiore interesse spiccano la MG ZS, prodotta dalla storica casa britannica MG – oggi parte del gruppo cinese SAIC Motors –, la DR 4.0, modello di punta del marchio molisano DR Automobiles, che assembla componenti di origine cinese, e la EVO3, firmata da EVO, altro marchio del gruppo DR, noto per le sue soluzioni accessibili nate dalla sinergia tra progettazione italiana e produzione asiatica. Completano la top ten dei modelli orientali più cercati su AutoScout24 nel primo semestre del 2025 la Omoda 5, la Lynk & Co 01, la Jaecoo J7, recentemente sbarcata in Italia e già apprezzata per le dotazioni. Seguono la BYD Atto 3, punto di riferimento della strategia elettrica del colosso cinese BYD, la EMC Wave 3, la Sportequipe 6, e la Cirelli 5, uno dei nomi più nuovi nel panorama italiano, ma già presente nelle ricerche degli utenti.