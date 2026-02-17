Un 37enne, di nazionalità marocchina, senza fissa dimora e irregolare sul territorio nazionale, è stato arrestato dai Carabinieri della Sezione Radiomobile con le accuse di detenzione di sostanze stupefacenti e resistenza a pubblico ufficiale. L’uomo è già noto alle forze dell’ordine.

L’ARRESTO DURANTE UN NORMALE PATTUGLIAMENTO DEL TERRITORIO

L’intervento è avvenuto nel corso di un servizio di controllo del territorio in via Zara. Alla vista della pattuglia, l’uomo avrebbe tentato di disfarsi di un involucro contenente circa 50 grammi di hashish, per poi darsi alla fuga.

I militari si sono messi immediatamente sulle sue tracce, rintracciandolo poco dopo in via Toscana. Durante le fasi del controllo il 37enne avrebbe opposto resistenza, ma è stato bloccato.

La successiva perquisizione personale ha consentito di rinvenire anche contanti pari a 20 euro. Lo stupefacente è stato sequestrato.

Ultimate le formalità, l’arrestato è stato trattenuto nelle camere di sicurezza della Compagnia Carabinieri, in attesa del rito per direttissima