Torna anche quest’anno l’ormai tradizionale appuntamento con la Festa provinciale di Sinistra Italiana Brescia. Appuntamento dall’11 al 14 luglio alll’area feste di via Capra 4 a Nave.

La festa di quest’anno sarà dedicata a Vittorio Depedro, un militante di Bornato scomparso nel maggio dello scorso anno. “Peder”, così era noto nell’ambiente, si era impegnato per anni nel partito e nell’organizzazione proprio delle feste.

Oltre alla libreria, allo spazio associazioni e alla consueta offerta di bar e ristorante avranno luogo dibattiti politici e le serate saranno animate dalla musica dal vivo. Il palinsesto cambierà però in quella di chiusura con la finale dei Campionati Europei di calcio.

Il programma

Si parte giovedì 11 luglio alle 19 con il dibattito “Con la Palestina: fermiamo il genocidio” che vedrà la presenza di Iyas Ashkar (consigliere comunale Brescia), Moh’d Abu Hilal (Rete Sanitari per Gaza) e Mariam Ahmad (Giovani palestinesi d’Italia) moderati da Manuel Colosio. Alle 21 spettacolo musicale “Sulla cattiva strada – ricordando Fabrizio de Andrè” con Alessandro Adami, Claudio Gorio e Stefano Zeni.

Venerdì 12 luglio sarà dedicato ai temi di carattere nazionale. Alle 19 si terrà l’incontro “Riforme che deformano: come contrastare il disegno della destra fra autonomia e premierato”. Saranno presenti il senatore Tino Magni (AVS) e l’onorevole Gianni Girelli (PD) moderati da Renato Andreolassi. Alle 21 musica con “I Figli Unici Rino Gaetano Tribute Show”.

Sabato 13 Luglio l’attenzione si sposterò sul capoluogo provinciale per riflettere sulle prospettive di giustizia sociale e ambientale in città.

Alle 19 si discuterà del tema “Brescia città inclusiva e green: presente e futuro delle politiche sociali e ambientali in città”. Sul palco ci saranno Federico Manzoni (Vicesindaco di Brescia), Marco Fenaroli (Assessore ai Servizi sociali), Francesco Catalano (Al lavoro con Brescia) e Valentina Gastaldi (Brescia Attiva) moderati da Eugenio Barboglio. Alle ore 21 musica con “Polo Territoriale”.

Domenica 14 Luglio, ultimo giorno della festa, alle 13 si terrà il pranzo dedicato alle iscritte, iscritti e simpatizzanti con la Porchetta sociale (prenotazione presso la cassa del ristorante). Alle ore 19 un confronto sulla situazione di Regione Lombardia con un dibattito dal titolo “Un’altra idea di Lombardia: passo dopo passo verso l’alternativa” con la presenza dei Consiglieri regionali Onorio Rosati (AVS), Emilio del Bono (PD) e della Consigliera regionale Paola Pollini (M5S) moderati da Paolo Bollani. Dalle 21 maxischermo per guardare la Finale di Euro 2024.