Brescia oggi ricorda le vittime della Shoah e delle persecuzioni subite dal popolo ebraico, dai deportati militari e dai prigionieri politici nei campi nazisti.

Le iniziative, coordinate da Casa della Memoria, coinvolgono enti, associazioni, istituzioni e cittadini, impegnati nel mantenere viva la storia e il valore della testimonianza.

GLI APPUNTAMENTI IN CITTA’

La giornata prende il via alle 9.30 all’Auditorium San Barnaba di corso Magenta, con l’incontro “La memoria è speranza viva”, aperto alle scuole e alla cittadinanza.

Dopo i saluti istituzionali, le studentesse e gli studenti della classe 5BS dell’Istituto di Istruzione Superiore P. Sraffa dialogheranno con il professor Frediano Sessi, studioso della Shoah e della deportazione.

Al termine dell’incontro, un corteo di studenti e autorità partirà dall’auditorium per raggiungere, alle 12.20, piazzale Cremona.

Qui l’omaggio al Monumento del Deportato, alla presenza delle autorità civili, religiose e militari.

Sono previsti gli interventi della sindaca Laura Castelletti, del Vicario Episcopale per la città Mons. Daniele Faita, del presidente della Provincia Emanuele Moraschini e del prefetto Andrea Polichetti.

Nel pomeriggio, alle 16.30, in via Corsica 88, si terrà la commemorazione davanti alla Pietra d’Inciampo dedicata a Oreste Ghidelli, organizzata dal Consiglio di Quartiere Don Bosco proprio nel luogo in cui sorgeva la sua abitazione.

La giornata si concluderà con la tradizionale Fiaccolata che partirà alle 17.00 da Borgo Trento, nei pressi della Scuola Primaria Cesare Battisti, per dirigersi verso Piazza Militari bresciani Caduti nei Lager, nei giardini di via Vittorio Veneto di fronte a Palazzo Sanità. Seguirà la commemorazione al monumento degli internati.

Qui ci saranno i saluti istituzionali e dell’assessore con delega a Casa della Memoria Marco Fenaroli, e gli interventi dello studente universitario Diego Vollaro e delle testimoni Francesca Guerini e Paola Rocca.

La Banda Cittadina Isidoro Capitanio, con Filip Ulijarevic, eseguirà il “Silenzio”, mentre letture e riflessioni saranno affidate alle studentesse e agli studenti del liceo Calini. A coordinare l’iniziativa sarà Maria Rosa Loda della Cisl.