Manca ancora molto all’8 e 9 giugno, ma la tornata di elezioni amministrative si avvicina e anche in provincia di Brescia (dove saranno oltre 140 i Comuni al voto) iniziano a incasellarsi i primi nomi. È questo ad esempio il caso di Botticino dove è stato presentato il candidato Sindaco del centrodestra.

Si tratta di Gianfranco Camadini, Vicesindaco e Assessore uscente. La candidatura di Camadini nasce all’interno della coalizione “Uniti per Botticino” che, con la presenza compatta dei partiti del centrodestra (Fratelli d’Italia, Lega e Forza Italia) e il supporto di due formazioni civiche (Laboratorio Civico per Botticino e Il Centro), punta a raccogliere il testimone dell’ultimo quinquennio.

I protagonisti di questa compagine partono quindi dalla continuità di governo, ma in un’ottica di cambiamento. E in questo senso va anche la candidatura di Camadini. La volontà è quella di portare a termine quanto avviato nell’ultima consiliatura, inevitabilmente azzoppata come tutto dalla pandemia.

Nelle prossime settimane prenderà forma anche la lista dei candidati consiglieri che – fanno sapere da Uniti per Botticino – sarà un mix fra le energie dei partiti di centrodestra e le figure del volontariato, dell’associazionismo locale oppure semplici cittadini che vogliono mettersi a servizio della comunità.

“La campagna elettorale sarà l’occasione per aggiornare le priorità dell’azione di governo del territorio, in stretta relazione con gli enti territoriali superiori, in particolar modo Regione Lombardia con la quale sono state già messe in campo e realizzate importanti opere pubbliche e molte altre potranno essere messe in cantiere – concludono dal gruppo – La ragione stessa della Coalizione Uniti per Botticino rappresenta la volontà delle forze politiche di mettersi nuovamente – rinnovando il patto elettorale – al servizio della Comunità e di trovare le giuste sinergie per affrontare le sfide dei prossimi anni”.