“Oggi vi presentiamo la candidatura alle elezioni europee di Caterina Avanza, circoscrizione nord occidentale”.

Con un post su Facebook, Carlo Calenda ha ufficializzato oggi la candidatura di Caterina Avanza, bresciana, alle prossime elezioni europee.

“Dopo 10 anni di esperienza come manager in aziende private – ricorda Calenda – diventa coordinatrice della campagna per le europee di Renaissance, la lista di alleanza sostenuta dal presidente francese Emmanuel Macron. E per En Marche è anche responsabile delle relazioni con l’Italia. È stata poi direttamente coinvolta nella campagna di Macron durante la presidenziali del 2017, in qualità di esperta di studi d’opinione e di strategia di comunicazione. Dal 2019 è consigliera politica al Parlamento europeo, con una particolare expertise del mondo agroalimentare e della viticultura”.

“Contattatela, conoscetela, supportatela – conclude il leader di Azione – https://caterinaavanza.eu