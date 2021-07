“Al primo posto c’è e ci deve essere la scuola”. Così il Consigliere delegato all’Istruzione della Provincia di Brescia, Filippo Ferrari, in vista della conferenza stampa del Ministro Speranza, in programma la prossima settimana.

“E’ fondamentale che i professori e gli studenti siano vaccinati, affinché sia scongiurata la possibilità di ricominciare l’anno scolastico in DAD o, peggio ancora, interrompere la didattica in presenza, dopo qualche settimana di frequenza”.

Secondo il Consigliere Ferrari il nodo trasporti può essere superato solo con la copertura vaccinale di tutti i ragazzi e degli insegnanti. “Sarà mia cura organizzare ancora incontri locali con i Presidi delle scuole superiori bresciane per garantire una ripresa in sicurezza. Non possiamo permettere che i nostri studenti perdano un altro anno di relazioni, di confronto, di condivisione. La scienza ci dice che il virus può essere combattuto solo in due modi: con il vaccino o con il lockdown. Promuoviamo la vaccinazione nella scuola”.