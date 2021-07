Legabasket ha reso ufficiale il calendario delle gare della Supercoppa italiana 2021, che sarà sponsorizzata da Discovery+, la nuova piattaforma OTT di Discovery. L’evento di apertura della nuova stagione prevede una prima fase, con quattro gironi di qualificazione da tre squadre ciascuno, e una fase finale che sarà disputata all’Unipol Arena di Casalecchio di Reno, alla quale sono già qualificate di diritto quali teste di serie A|X Armani Exchange Milano, Carpegna Prosciutto Pesaro, Virtus Segafredo Bologna e Happy Casa Brindisi.

Inserita nel girone C insieme a De’ Longhi Treviso e GeVi Napoli Basket, la Germani Brescia esordirà nella competizione domenica 5 settembre al PalaLeonessa A2A contro Treviso, per poi incontrare il team veneto martedì 7 settembre sul parquet del Palaverde. A seguire, il doppio confronto con la neopromossa Napoli: sabato 11 settembre la Germani ospiterà i partenopei al palasport di via Caprera, mentre per lunedì 13 settembre è fissata la sfida tra le mura del PalaBarbuto.