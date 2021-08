Dal prossimo 16 agosto tutti i gioani dai 12 ai 18 anni potranno vaccinarsi senza bisogno di prenotazione. La decisione è stata presa dal commissario strordinario all’emergenza sanitaria Figliuolo ed è stata comunicata con una lettera inviata a tutti i presidenti di Regione e Province autonome.

L’obiettivo – è chiaro – è quello di puntare sull’immunizzazione dei giovani in queste settimane che ancora ci separano dal rientro a scuole che come rimarcato anche dal ministro Bianchi averrà in presenza. Nella comunicazione Figliulo chiede “di dare ulteriore impulso alla vaccinazione dei più giovani” e questo dovrà appunto avvenire tramite il libero accesso alla campagna.

Bisogna ora attendere, per quanto ci riguarda, la comunicazione da parte di Regione Lombardia per il recepimento di questa direttiva commissariale. Nel frattempo sempre dal 16 agosto in Lombardia si aprirà una modalità di prenotazione preferenziale per gli studenti universitari.

Secondo Figliuolo questa apertura totale ai giovani “avrà risvolti positivi anche per incentivare la ripresa in sicurezza sia delle attività sportive sia di quelle finalizzate a garantire un maggiore benessere psicofisico per i più giovani”.