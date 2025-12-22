Accordo trasversale in Consiglio regionale sull’Adunata nazionale degli Alpini del 2027. Fratelli d’Italia e Partito Democratico fanno fronte comune per garantire a Brescia un contributo straordinario da parte della Regione. Due Ordini del Giorno, coordinati e speculari, impegnano formalmente la Giunta a prevedere risorse analoghe a quelle stanziate per l’Adunata di Milano del 2019.

Un’intesa che supera gli schieramenti politici e punta a mettere in sicurezza l’organizzazione di un evento di portata nazionale, assicurando fin da ora una base economica certa per la complessa macchina organizzativa che accompagnerà l’appuntamento del 2027.

In una nota congiunta, il consigliere regionale Diego Invernici e il vicepresidente del Consiglio regionale Emilio Del Bono sottolineano il valore dell’accordo: “Abbiamo lavorato in totale sinergia con l’obiettivo di mettere il territorio bresciano nelle migliori condizioni possibili per preparare un appuntamento di tale portata. Impegnare la Giunta a garantire un contributo paragonabile a quello del 2019 non è solo una questione economica, ma un atto di responsabilità istituzionale. Questa unità d’intenti ci permette di offrire a Brescia e alla sua provincia la certezza di un supporto regionale solido, fondamentale per accogliere le migliaia di Alpini che arriveranno da tutta Italia e per onorare al meglio una tradizione che è parte integrante della nostra identità”.

A ribadire il significato politico e territoriale dell’operazione è Del Bono: “Portare l’Adunata a Brescia significa celebrare il legame indissolubile tra la nostra terra e lo spirito alpino. È una sfida che abbiamo voluto cogliere unendo le forze perché l’Adunata rappresenta un volano economico unico per il commercio, la ricettività e i servizi locali. Ma soprattutto, è un momento di alto valore civile: la memoria del sacrificio degli Alpini si trasforma oggi in una festa di comunità e accoglienza. Brescia saprà dimostrarsi all’altezza della sua storia, facendosi trovare pronta, moderna ed efficiente”.

L’accordo impegna la Regione a sostenere Brescia non solo sul piano della logistica e della sicurezza, ma anche nella valorizzazione dei percorsi storici e culturali legati al corpo degli Alpini, rafforzando il ruolo dell’Adunata come occasione strategica per il territorio e per l’intera Lombardia.