Sono fissate per oggi, martedì 3 marzo, le operazioni di ‘disgaggio tramite esplosivo’ a Sonvico, sul versante interessato dalla frana del 27 dicembre 2025. Lo scoppio avverrà nella fascia oraria tra le 15 e le 17.”

La comunicazione è del Sindaco di Pisogne, Federico Laini.

L’area era stata dissequestrata lo scorso 24 gennaio dando di fatto il via alle attività propedeutiche al disgaggio previsto il prossimo 3 marzo.

Una tappa fondamentale per valutare i tempi di ripristino della viabilità sulla strada interrotta dalla fine dello scorso anno.

I lavori verranno seguiti “in diretta” nella Sala Polivalente Romanino dai tecnici di Regione Lombardia, giornalisti e da 4 rappresentanti dei cittadini. In una stanza adiacente sarà operativo il COC – Centro Operativo Comunale, con Vigili del Fuoco, Protezione Civile, Areu e 118.

Terminate le operazioni, quando il geologo darà il via libera, in quanto l’area sarà considerata sicura è previsto in sopralluogo a Sonvico per visionare lo stato dei luoghi.



