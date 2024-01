È in corso in questi minuti nell’Aula Magna della Facoltà di Medicina e Chirurgia in Viale Europa 11 la cerimonia di inaugurazione dell’anno accademico dell’Università degli studi di Brescia. L’ospite d’onore di quest’anno è il commissario europeo Paolo Gentiloni.

La diretta

Il programma

Saluti istituzionali

Laura Castelletti, Sindaca Comune di Brescia

Filippo Ferrari, Consigliere delegato Provincia di Brescia

Simona Tironi, Assessore Istruzione, Formazione, Lavoro Regione Lombardia

Discorso inaugurale del Rettore

Francesco Castelli

Intervento del Rappresentante degli Studenti del Consiglio di Corso di studio in Giurisprudenza

Mattia Rebessi

Intervento della Rappresentante del Personale Tecnico e Amministrativo

Daniela Fiordalisi

Lectio Magistralis del Commissario Europeo per l’Economia

Paolo Gentiloni

Interverrà il Chorus Universitatis Brixiae